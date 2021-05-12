ماهي بطاقة الراجحي البلاتينية ومميزاتها بالمملكة وهى احدي المنتجات الخاصة من البطاقات الائتمانية ، وهى بطاقة الراجحي البلاتينية أو فيزا بلاتينوم، يقدمها الراجحي للعملاء الذين يريدون التميز والانفراد، والحصول عل مزايا رائعة من الراجحي، فتمكنهم هذه البطاقة إلى الوصول قرابة خمس وعشرون صالة انتظار في المطارات العالمية، من احدث البطاقات الائتمانية التي نفذها البنك، والحد الائتماني المرتفع، وتتوافق مع السداد المرن والشريعة الإسلامية، وتعتمد على التمويل بالمرابحة، وما عليك إلا وضع مبلغ في البطاقة، ليتم استخدامه في دفع المشتريات أو السحب النقدي، والربح التمويلي الذي يصل إلى 1%، ومن خلال موقعنا وهذا التقرير نوضح لكم ماهي البطاقة البلاتينية من الرجحى بالمملكة.

ماهي بطاقة الراجحي البلاتينية ومميزاتها بالمملكة

تنفرد هذه البطاقة التي يقدمها بنك الراجحي بالمملكة بمميزات عديدة يختص بها هؤلاء العملاء دون غيرهم، والقيام بكثير من المعاملات المالية دون أدني مشاكل وبكل سهولة ويسر، ومن ابرز هذه المميزات:

إمكانية الإيداع بمبلغ في البطاقة في دفع المشتريات والسحب نقدا. الحصول على خصومات كبير من المحلات التجارية بمجرد حصولك على البطاقة. يمكنك التسوق عبر الإنترنت بهذه البطاقة دون وجود أي خطر على الرصيد بها. توفر البطاقة خدمة (فيزا تشك أوت) لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني. إمكانية استخدام البطاقة في الأعمال الخيرية. الحصول على الكثير من التسهيلات للسن الذي يفوق الثمانية عشر عاما.

رصيد بطاقة بنك الراجحي البلاتينية

تعتمد قيمة القسيمة الشرائية على نوع البطاقة الائتمانية، وتعمل هذه البطاقة على أدني حد لمجمع المشتريات خلال شهرين من تاريخ الحصول على البطاقة، فيكون رصيدها:

فيزا الراجحي (بلاتينيوم) بحد أدني خلال شهرين مشتريات من إصدارها خمسة الآف ريال سعودي وقسيمة شرائية بثلاثمائة ريال. أما فيزا الراجحي (سيجنتشر) بحد أدني خلال شهرين مشتريات من إصدارها عشرة الآف ريال سعودي وقسيمة شرائية خمسمائة ريال. وفيزا الراجحي (سيلكتف) وهذه للسيدات بحد أدني خلال شهرين مشتريات من إصدارها عشرة الآف ريال سعودي وقسيمة شرائية خمسمائة ريال. وفيزا الراجحي (إنفينيت ) بحد أدني خلال شهرين مشتريات من إصدارها خمسة عشر ألاف ريال سعودي وقسيمة شرائية بمبلغ ألف ريال.

بطاقة المرابحة لبنك الراجحي البلاتينية

تعد البطاقة البلاتينية من الراجحي من اكثر البطاقات الائتمانية المميزة، كما إنها توفر العديد من الخدمات عند حصولك عليها، وهى توفر اقل هامش ربحي شهريا، بهدف تمويل المرابحة لصاحب البطاقة، ويوجد أيضا برنامج مكافآت بكسب النقاط عند عملية الشراء بالبطاقة، وإمكانية تحويل النقاط من اختيار من المكافآت التي يقدمها الراجحي لصاحب هذا النوع من البطاقات: