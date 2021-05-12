في الفترة الأخيرة أوضح برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن العديد من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل المستفيد من برنامج حساب المواطن، ولذلك يمكن تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق المادي المخصص للمستفيدين، ولذلك تم الإعلان على أن تم تضمن التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمواطنين السعوديين المستفيدين لكي يتم الحصول على الدعم المادي المخصص من قبل برنامج حساب المواطن وهذا بعد تاريخ صرف الدعم المادي المخصص للمستفيدين في الدورة الجديدة من برنامج حساب المواطن، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كافة الخاصة بالثبات استقلالية المواطنين السعوديين.

المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية الدعم المادي :

يجب على المستفيد أن يبلغ من العمر 18 عاماََ أو أكثر. يجب على المستفيد أن يقدم عقد إيجار موحد من منصة إيجار. تقديم صك ملكية السكن. يجب على المستفيد أن يقدم مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أوضح المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة، لإثبات استقلالية المسكن لجميع المواطنين السعوديين، وهذا يعد شرط أساسي لضمان استمرارية الدعم المادي المخصص، قسما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو 2021 م وهذا للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات داخل المملكة.

حد أعلى للاستحقاق المادي :

أعلن برنامج حساب المواطن على تم تضمن تعديل الضوابط الجديدة الهامة التي شملت الحد الأعلى للاستحقاق المادي المخصص للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، ولذلك سوف يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لجميع المواطنين السعوديين المقدمين بمقدار متغير، حتى لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة الجديدة الخاصة بشهر يونيو 2021 م.