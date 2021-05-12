نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة بدون كفيل للنساء والرجال بأطول فترة سداد وموافقة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل السعودي للمواطنين والمقيمين يوفره عدد من البنوك والشركات السعودية الموثقة والتي تقدم للفرد تمويل بمبلغ يتم دفعه على أقساط ميسرة، للمساعدة المالية بدون قلق أو خوف من سداد المبلغ التمويلي، حيث يتم السداد خلال فترة تصل إلى 5 سنوات، لمستوى معيشي مرتفع وزيادة الدخل الشهري، حيث يمكنك أستخدام المبلغ التمويلي في عمل مشروع خاص بك، أو شراء سيارة، أو دفع أقساط مدرسية ودفع الدون المتراكمة دفعة واحدة، يمكنك الحصول على قرض سيارة من البنك السعودي للاستثمار، حيث يوفر لك التمويل الأمثل وأفضل العروض والخدمات التي تحتاج ليها وشراء سيارة أحلامك بالتقسيط المرن وبدون كفيل.

تمويل سيارة بدون كفيل

يقدم لك البنك السعودي للاستثمار تمويل سيارة وتمويل شخصي بدون كفيل، ويقدم عروض تمويلية أخرى، وفي حالة اكتمال المستندات والأوراق المطلوبة تحصل على تمويلك بموافقة فورية، احصل على تمويل أرزق بدون كفيل وفترة سداد طويلة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك السعودي للاستثمار، والتمويل يصلح للرجال والنساء من توافقت معهم الشروط المطلوبة، من أهم مميزات التمويل أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن أعادة التمويل مرة أخرى بعد سداد النسبة المطلوبة من التمويل الأول، كما أنه يوجد إعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الطبي للورثة، يعطيك البنك تمويل إضافي أذا حدث وتمت إضافة في راتبك الشهري، ويتم أثبات ذلك بالمستندات والأوراق.

طلب تمويل سيارة من البنك السعودي

التمويل متاح للسعوديين فقط رجال ونساء، بشرط أن لا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما فور انتهاء التمويل، ويجب توافر حساب في البنك السعدي للاستثمار، تمويل سيارة لغير السعوديين من بنك البلاد بنصف مليون ريال، ومدة الخدمة في القطاع الحكومي قبل طلب التمويل شهر على الأقل، والعمل بالقطاع الخاص يجب أن تكون الخدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر، طلب تمويل سيارة من البنك السعودي للاستثمار مع العلم أنه يوفر حاسبة التمويل لراحة العملاء واحتساب القسط الشهري والمبلغ التمويلي مع العلم أنها تقديرية وليست نهائية فلكل طلب تمويل إحصائيات وفق الراتب الشهري وفترة السداد، ويمكنك أن تحصل بدقة على جدول أقساط سيارتك والقسط الشهري وجميع الاستفسارات على فلكس كول 8000124800 لمعرفة هامش الربح المطلوب والنسبة السنوية.

عرض تمويل سيارة تويوتا مستوردة

الجدير بالذكر أن هناك عرض سيارة من بنك الراجحي مستمر حتى نهاية شهر مايو 2021 لسيارات تويوتا المستوردة بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية، عرض تمويل سيارات تويوتا من شركة عبد اللطيف جميل من خلال التسجيل في بنك الراجحي، كما أن العرض متاح بتحويل راتب أو بدون تحويل راتب، وفق بعض الشرط والأوراق المطلوبة، كما يمكنك طلب الإعفاء من القسط الأول لسيارات بنك الراجحي.