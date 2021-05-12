نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد المدينة المنورة 1442 || مواعيد صلاة عيد الفطر السعودية الرياض وكافة المدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة العيد المدينة المنورة نعلمكم إياه، هذا بعد أن تم إعلان موعد صلاة عيد الفطر 1442 في السعودية بكافة المناطق والمدن، وذلك للتعرف علي الوقت المخصص للذهاب إلي المساجد وأداء الصلوات للعيد، والآن سنتعرف علي الوقت الذي سيذهب خلاله الكثيرين لمسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم، حيث نتعرف معكم علي توقيت صلاة العيد متى في المدينة مع كافة المدن بالمملكة.

وقت صلاة العيد المدينة المنورة 1442

أعلنت المحكمة العليا أن متمم شهر رمضان هو الأربعاء 12 من مايو 2021، وأن الخميس هو غرة شهر شوال المبارك، كل عام وانتم بخير، ولهذا تحددت مواعيد الصلاة للعيد، ومن بينهم التوقيت الخاصة بالمدينة، حيث يتم تأدية الركعات بعد تكبيرات العيد وعند ارتفاع الشمس قدر رمح، وهو ما يلي الشروق بمقاربة 20 دقيقة، وتقرر إقامة الصلاة في تمام الساعة 5:59 صباحاً بالمدينة.

نرفق لكم صيغة تكبيرات عيد الفطر مكتوبة “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

موعد صلاة عيد الفطر السعودية 1442

تحدد موعد صلاة العيد الفطر 2021 السعودية في كافة المدن، وسنرفق لكم الآن خلال جدول كامل وقت صلاة العيد في الرياض ومكة وكافة المدن.

الدمام 1442 : في تمام الساعة 5:14 صباحا.

وقت صلاة العيد الرياض الرياض 1442: الساعة الخامسة ونصف صباحاً.

وقت صلاة عيد الفطر في بمدينة رسول الله المنورة : في تمام الساعة 5:59 صباحا.

موعد صلاة العيد مكه المكرمة : في تمام الساعة 6:03 صباحا.

جدة: في تمام الساعة 6:5 صباحا.

سكاكا: في تمام الساعة 5:47 صباحا.

النبك: في تمام الساعة 5:56 صباحا.

ينبع: في تمام الساعة 6:6 صباحا.

دومة الجندل: في تمام الساعة 5:49 صباحا.

بيشة: في تمام الساعة 5:54 صباحا.

الطائف: في تمام الساعة 6:1 صباحا.

نجران: في تمام الساعة 5:52 صباحا.

القويعية: في تمام الساعة 5:37 صباحا.

الحلة: في تمام الساعة 5:32 صباحا.

المبرز: في تمام الساعة 5:18 صباحا.

القطيف: في تمام الساعة 5:14 صباحا.

الظهران: في تمام الساعة 5:14 صباحا.

بريدة: في تمام الساعة 5:39 صباحا.

حائل: في تمام الساعة 5:46 صباحا.

عرعر: في تمام الساعة 5:42 صباحا.

رفحاء: في تمام الساعة 5:35 صباحا.

الخرج: في تمام الساعة 5:29 صباحا.

بهذا تعرفنا معكم علي مواقيت الصلاة في السعودية بكافة المدن، ومن بينهم موعد صلاة عيد الفطر في المدينة لرسول الله.