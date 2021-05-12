“الشؤون الإسلامية”: أكثر من 20 ألف مصلى وجامع ومسجد جاهزة لصلاة عيد الفطر في مناطق المملكة

بلادي – الرياض :

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأربعاء)، عن عدد المصليات والجوامع والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأوضحت أن عدد المصليات الجاهزة في جميع مناطق المملكة بلغ 20,569 مصلى، وتضمنت 3156 في منطقة مكة المكرمة، و1074 في المدينة المنورة، و4800 في مدينة الرياض.