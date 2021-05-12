وزير الصحة في رسالة للمجتمع: ما زلت أتذكر ما حدث في عيد الأضحى.. أرجوكم لا تجعلوا عيدنا هذا “عيد أحزان”

بلادي – الرياض :
طالب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في رسالة وجهها للمجتمع اليوم (الأربعاء) بمناسبة عيد الفطر المبارك، الجميع بالحرص على التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا.
وقال الوزير، أحتاجُ اهتمامكم، في عيدكم كونوا حذرين للغاية، ابتعدوا تمامًا عن المصافحة، احرصوا على تطبيق التباعد، وتجنّبوا التجمّعات الكبيرة، اذهبوا لصلاة العيد بالسجادة الخاصة، البسوا الكمامة باستمرار، عقّموا أيديكم قبل وبعد العيديّة، اتركوا مسافة آمنة بينكم وبين الآخرين.
وأضاف، ما زلت أتذكر بكلِّ حزن عيد الأضحى في العام الماضي، وتساهل الناس حينها في تطبيق الاحترازات؛ ما نتج عنه تزايد الإصابات، الذي أدّى لفقد 2000 إنسان من أحبابنا، راجيا من الجميع ألا يجعلوا هذا العيد عيد أحزان.
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