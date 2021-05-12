“التجارة” تعلن تحديث البروتوكولات الوقائية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، تحديث البروتوكولات الوقائية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس الموافق 1 شوال.

وأوضحت الوزارة أنه يتوجب على جميع العاملين الموجودين في مقار العمل أن يكونوا محصنين جرعتين، أو جرعة واحدة، أو “محصن متعافي”، وفق تحديث الحالة في توكلنا.

وفي حال رغبة المنشأة بتواجد العامل غير المحصن في مقار العمل يتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري pcr لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها 7 أيام على حساب المنشأة.

وأشارت إلى أن الأنشطة المستهدفة، محلات المواد الغذائية بجميع المناطق، وجميع المحلات التجارية، ومقدمو الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.