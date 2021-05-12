بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، تحديث البروتوكولات الوقائية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس الموافق 1 شوال.
وأوضحت الوزارة أنه يتوجب على جميع العاملين الموجودين في مقار العمل أن يكونوا محصنين جرعتين، أو جرعة واحدة، أو “محصن متعافي”، وفق تحديث الحالة في توكلنا.
وفي حال رغبة المنشأة بتواجد العامل غير المحصن في مقار العمل يتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري pcr لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها 7 أيام على حساب المنشأة.
وأشارت إلى أن الأنشطة المستهدفة، محلات المواد الغذائية بجميع المناطق، وجميع المحلات التجارية، ومقدمو الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “التجارة” تعلن تحديث البروتوكولات الوقائية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.