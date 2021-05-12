خادم الحرمين يؤكد على إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس

بلادي – الرياض :

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

وشدد خادم الحرمين الشريفين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.