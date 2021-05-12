“التجارة” ترد على الفيديو المتداول الذي يزعم مصوره عدم دقة وزن أكياس الأرز في الأسواق

بلادي – الرياض :
ردت وزارة التجارة، اليوم (الأربعاء)، على مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يزعم فيه شخص عدم دقة وزن أكياس الأرز.
وأوضحت الوزارة أن الميزان المستخدم في المقطع مخصص للحلويات والمكسرات، ويحمل وعاء خارجيا من الاستيل يزن 1 كيلو، لافتة إلى أنه يتم برمجة الميزان إلكترونياً بناقص 1 كيلو (وزن الوعاء).
وأكدت أن الفرق الرقابية قامت بجولات في مختلف مناطق المملكة للوقوف على دقَة كيل وموازين الأرز في منافذ البيع، وتم التأكد من صحتها.
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