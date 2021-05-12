خادم الحرمين وولي العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر ويتلقيان برقيات مماثلة

بلادي – الرياض : بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما تلقى خادم الحرمين وولي العهد برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجّها لهم برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة.

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