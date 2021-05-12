يؤدي إلى اضطرابات معوية شديدة.. “سعود الطبية” تحذر من الإفراط في تناول الحلويات صباح العيد

بلادي – الرياض : حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم (الأربعاء)، من الإفراط في تناول الحلويات صباح يوم العيد. وأوضحت أن ذلك قد يؤدي إلى إرباك الجهاز الهضمي، وحدوث اضطرابات معوية شديدة وإسهال. ودعت الجميع للاعتدال في تناولها، وذلك لتفادي الاضطرابات التي قد تسببها للشخص.

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