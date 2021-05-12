لا تنشروا مظاهر الحزن بالسلوكيات السلبية.. متحدث الصحة يوجه رسالة للمجتمع بمناسبة عيد الفطر

بلادي – الرياض :

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي رسالة للمجتمع بمناسبة عيد الفطر المبارك، طالب فيها الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا.

وقال العبدالعالي إنه يجب الحذر من التصرفات التي كانت موجودة في أعياد سابقة، ونريد أن يكون العيد فرحا وسرورا، ولا ننشر أيا من مظاهر الحزن بالسلوكيات السلبية وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وطالب الجميع بالحرص عند تقديم المعايدة لكبار السن وترك مسافة آمنة في التعامل مع الآخرين، وأن يسود التجمعات الأسرية التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.