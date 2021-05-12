نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد في الدمام 1442 – 2021 || مواعيد صلاة عيد الفطر بالسعودية كاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة العيد الدمام تعلنها رسمياً بعد تحري رؤية هلال شوال 1442 في كافة مناطق المملكة، وإعلان اليوم الأول ليكون الخميس الموافق 13 من مايو 2021، وسيمكننا التعرف علي موعد صلاة عيد الفطر 1442 السعودية بكافة المناطق، هذا وقد تم التشديد علي وجوب أداء الصلاة في المساجد حتي يتم تجنب التعرض للخطر في ظل هذا الوباء، ونتعرف الآن علي توقيت صلاة عيد الفطر بالسعودية في كافة المناطق.

موعد صلاة العيد في الدمام 2021

أكدت المحكمة العليا علي بداية شهر شوال المبارك، وأعلنت مواقيت الصلاة للعيد في كافة المناطق، وخصيصاً في المنطقة الشرقية بالدمام قد أكدت الموعد ليكون في تمام الساعة الخامسة وربع تقريباً ’’5:14’’ صباحاً، ويبدأ ترديد تكبيرات عيد الفطر منذ مغرب يوم التمام لشهر رمضان، وحتي نهاية الأداء للصلاة، ونرفق لكم الآن تكبيرات عيد الفطر كاملة.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة عيد الفطر 1442 في السعودية

تحدد موعد صلاة العيد الفطر 2021 السعودية في كافة المدن، وسنرفق لكم الآن خلال جدول كامل وقت صلاة العيد في المدينة ومكة وكافة المدن.

الدمام 1442 : في تمام الساعة 5:14 صباحا.

صلاة العيد في الرياض : الساعة الخامسة ونصف صباحاً.

وقت صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة : في تمام الساعة 5:59 صباحا.

مكة المكرمة : في تمام الساعة 6:3 صباحا.

جدة: في تمام الساعة 6:5 صباحا.

سكاكا: في تمام الساعة 5:47 صباحا.

النبك: في تمام الساعة 5:56 صباحا.

ينبع: في تمام الساعة 6:6 صباحا.

دومة الجندل: في تمام الساعة 5:49 صباحا.

بيشة: في تمام الساعة 5:54 صباحا.

موعد صلاة العيد في الطائف: في تمام الساعة 6:1 صباحا.

نجران: في تمام الساعة 5:52 صباحا.

القويعية: في تمام الساعة 5:37 صباحا.

الحلة: في تمام الساعة 5:32 صباحا.

المبرز: في تمام الساعة 5:18 صباحا.

القطيف: في تمام الساعة 5:14 صباحا.

الظهران: في تمام الساعة 5:14 صباحا.

بريدة: في تمام الساعة 5:39 صباحا.

حائل: في تمام الساعة 5:46 صباحا.

عرعر: في تمام الساعة 5:42 صباحا.

رفحاء: في تمام الساعة 5:35 صباحا.

الخرج: في تمام الساعة 5:29 صباحا.

تعرفنا معكم علي مواقيت الصلاة بكل أنحاء المملكة، وأرفقنا لكم تكبيرات العيد مع موعد صلاة العيد الدمام 1442.