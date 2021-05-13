نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أول شوال إلزام العاملين في 3 أنشطة بأخذ لقاح كورونا أو الفحص أسبوعياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرص من حكومة المملكة على أخذ لقاح كورونا لجميع الفئات في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس فقد تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتبارًا من شهر شوال المقبل في تطبيق قرار فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي، وذلك بإلزامه أخذ اللقاح أو الخضوع لفحص أسبوعي، حيث حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأول من شوال المقبل موعدا لاشتراط تحصين العاملين في 3 أنشطة بلدية، هي المطاعم ومحلات بيع الأغذية، ومحلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، وأكدت على أن الخيار الثاني للعاملين في هذه الأنشطة، الذين لا يريدون أخذ اللقاح، هو فحص أسبوعي سلبي للعاملين فيها على نفقة المنشأة.

القطاعات المستهدفة لأخذ لقاح كورونا في المرحلة القادمة:

ومن الجدير بالذكر أنه شمل العديد من القرارات ومن أهمها قرار العاملين في المطاعم ومحال بيع الأغذية بأنواعها، بالإضافة إلى محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، وأوضحت الوزارة أن الخيارات المتاحة وهدفها الأول هي التحصين باللقاح، والخيار الثاني فحص أسبوعي على نفقة المنشأة لموظفيها بشرط سلبية نتيجة العينة والفحص على نفقة صاحب المنشأة لمن لا يرغب في أخذ اللقاح .

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

اتباعا للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية بعد ما شهدته من تدهور مفاجئ خلال العام الماضي والأشهر الأخيرة، فقد أعلنت وزارة الصحة التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح:

ونذكر من خلال هذا المقال أن وزارة الصحة السعودية قد أوضحت أنها تسعى إلى تحقيق الحملة الوطنية التي تهدف إلى توعية كافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، علماً بأن هذه الحملة تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عدد من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس، حيث أوضحت الوزارة على حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأنشطة الثلاثة المستهدفة بالقرار هي المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، ومحلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، وأن تحصين العاملين يكون عبر أخذ اللقاحات أو من خلال الفحص الأسبوعي “PCR” سلبي كل 7 أيام والذي يكون على نفقة المنشأة لموظفيها، وأشارت إلى أنها تهدف من ذلك إلى حماية الصحة العامة للمجتمع، وذلك لتفادي ظهور أي تفشي في الأنشطة، والسعي لعودة الحياة لطبيعتها، والتوسع في أخذ اللقاحات وفتح العديد من مراكز إعطاء وتوزيع اللقاح في معظم مناطق المملكة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين بأخذ اللقاح.