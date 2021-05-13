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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقيت صلاة عيد الفطر 1442 في أنحاء السعودية مواعيد صلاة العيد 2021 وزارة الشؤون الإسلامية في المقال التالي
عمر شويل - جدة مع تحديد موعد عيد الفطر المبارك اليوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، نقدم لكم مواقيت صلاة عيد الفطر في مناطق بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تعذر الرؤية الشرعية لهلال شوال يوم الثلاثاء 11 مارس 2021، الأمر الذي قرر الديوان الملكي أن الأربعاء المتمم لشهر رمضان، ويبدأ أول شوال 1442 اليوم الخميس، ومن خلال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
مواقيت صلاة عيد الفطر 1442 في السعودية
بعد تحديد موعد أول أيام عيد الفطر 1442، وضعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد انفوجراف به أوقات صلاة عيد الفطر لعام 1442 في مناطق بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس 13 مايو 2021، والتي جاء به:
|المدينة
|التوقيت
|مكة المكرمة
|5:35 صباحاً
|المدينة المنورة
|5:53 صباحاً
|مدينة الرياض
|5:25 صباحاً
|مدينة بريدة
|في تمام الساعة 5:33 صباحاً
|مدينة الدمام
|5:08 صباحاً
|مدينة أبها
|5:52 صباحاً
|مدينة تبوك
|5:59 صباحاً
|مدينة حائل
|في الساعة 5:40 صباحاً
|مدينة جازان
|في الساعة 5:54 صباحاً
|مدينة عرعر
|في تمام الساعة 5:36 صباحاً
|مدينة جران
|5:46 صباح اليوم
|مدينة الباحة
|في الساعة 5:43 صباح اليوم
|مدينة سكاكا
|في الساعة 5:42 صباحاً
انفوجراف أوقات صلاة العيد لعام 1442 هـ
هذا بيان مواقيت صلاة العيد في أنحاء المملكة وفق منشور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
تهيئة 20.569 جامع ومسجد لصلاة عيد الفطر المبارك
من ضمن الأخبار التي وردت في موقع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، فقد خصصت نحو 20.569 جامع ومسجد أضافي ومصلى لصلاة عيد الفطر المبارك 1442 بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وقامت بتجهيز تلك الأماكن بكافة التجهيزات حول النظافة ووسائل السلامة.
- في منطقة الرياض: 3147 جامع و (971) مسجد مساند، و (682) مصلى
- في مكة المكرمة: (2108) جامع، (793) مسجد مساند، (309) مصلى
- في المنطقة الشرقية: (939) جامع، (786) مسجد مساند، (18) مصلى
- في المدينة المنورة: عدد (784)، و (256) مسجد مساند، و (34) مصلى
- في منطقة جازان: عدد (982) جامع، و (929) مسجد مساند، و (328) مصلى
- في عسير: (1972) جامع، و (706) مسجد مساند، و (511) مصلى
- منطقة الجوف: (164) جامع، (166) مسجد مساند، (24) مصلى
- في منطقة الحدود الشمالية: (123) جامع، (و141) مسجد، (8) مصليات
كما ذكر بيان الوزارة جميع المناطق، وادت ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية، بأن مدة إقامة صلاة العيد بعد الشروق بربع ساعة، مع اتباع إجراءات التباعد الجسدي
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