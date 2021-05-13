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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة عيد الفطر المبارك 1442 هـ بكل مناطق السعودية في المقال التالي
نشرت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وقت صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442 هجرية بجميع مناطق المملكة، حيث يوافق يوم الثلاثاء الأول من شهر شوال لعام 1442 هجرية الموافق 13 مايو 2021 أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت المحكمة العليا بعدما تحرت رؤية هلال شهر شوال بأن يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الخميس 13 مايو هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك أعادة الله على جميع المسلمين فى كافة بقاع العالم بالخير واليمن والبركات.
وقت صلاة عيد الفطر 1442 هـ بالسعودية
وقد أوضحت الوزارة فى المملكة العربية السعودية يختلف من منطقة لأخري ومن محافظة إلى أخري بحسب التوقيت الرمسي لكل منطقة ومواعيد صلاة عيد الفطر المبارك قد جاءت كالتالي:-
- مكة المكرمة فى تمام الساعة الخامسة و 58 دقيقة صباحاً.
- المدينة المنورة فى تمام الساعة الخامسة و 53 دقيقة.
- الرياض فى تمام الساعة الخامسة و 25 دقيقة.
- بريدة فى الساعة الخامسة و 33 دقيقة.
- الدمام فى تمام الساعة الخامسة و 8 دقائق.
- أبها فى تمام الساعة الخامسة و 52 دقيقة.
- تبوك فى تمام الساعة الخامسة و 59 دقيقة.
- حائل فى تمام الساعة الخامسة و 40 دقيقة.
- عرعر فى تمام الساعة الخامسة و 36 دقيقة.
- جازان فى تمام الساعة الخامسة و 54 دقيقة.
- نجران فى تمام الساعة الخامسة و 46 دقيقة.
- الباحة فى تمام الساعة الخامسة و 53 دقيقة.
- سكاكا فى تمام الساعة الخامسة و 42 دقيقة.
وقت صلاة العيد لعام 1442 هـ فى السعودية
وكل عام وحضراتكم بخير وعيد سعيد على جميع المسلمين فى جميع أنحاء العالم ومع التمنيات بأن يعم السلام جميع دول العالم أو تنتهى المشاكل والمشاحنات بين الدول وأن يعيش العالم فى خير ورخاء.
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