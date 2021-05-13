نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط الجوالات من نون والبنوك المشاركة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العملاء الراغبين في الحصول على جوالات جديدة عن تقسيط الجوالات من نون حيث تقدم نون ميزة الشراء بالكامل من خلال الموقع الخاص بها، وأتاحت نون تقسيط جوالات بدون فوائد بالاشتراك مع بعض البنوك الكبرى داخل المملكة العربية السعودية، ولعل من أهم منتجات التقسيط ايفون تقسيط بنك الراجحي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض تقسيط الجوالات تفصيلياً.

تقسيط الجوالات من نون

تسمح نون من خلال تقسيط الجوالات من نون بالحصول على الجوالات التي يرغب في اقتنائها العملاء من خلال بعض الخطوات الميسرة وبالتعامل مع بعض البنوك، فبمجرد ما تصل قيمة المشتريات من نون إلى 1000 ريال يظهر للعميل إمكانية تقسيط المشتريات عبر نون.

خطوات تقسيط الجوالات من نون

على الراغبين في الاستفادة من أقساط نون الميسرة دون الحاجة إلى دفع قيمة المشتريات نقدًا أو دفع كامل الثمن يمكن لهم الحصول على التقسيط من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى الصفحة الرسمية لمتجر نون.

اختيار المنتج المراد شرائه من الجوالات المتاحة بالمتجر.

يتم تحديد اللون المطلوب ومقر التوصيل.

عند التوجه إلى صفحة إتمام الشراء يتم اختيار البطاقة الائتمانية.

بعد اختيار البطاقة وإتمام عملية الشراء سيتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني بها خطة الدفع المختارة وكذلك الشروط والأحكام.

البنوك المشاركة ببرنامج التقسيط من نون

هناك العديد من البنوك المشتركة مع متجر نون والتي يمكن للعملاء أصحاب البطاقات بهذه البنوك فقط الاستفادة من تقسيط المشتريات وهي:

بنك ساب (شريطة ألا تزيد قيمة المشتريات عن 95% من الحد الائتماني).

مصرف الراجحي (عن طريق بعض البطاقات المحددة لذا وجب التواصل مع البنك للتأكد من صلاحية البطاقة للتقسيط من نون).

البنك الأول.

بنك الجزيرة.

بنك الإمارات دبي الوطني.

البنك السعودي الفرنسي.

البنك السعودي للاستثمار.

بنك الرياض.

البنك العربي الوطني.

وتسمح كل هذه البنوك بتقسيط المشتريات ذات قيمة ألف ريال سعودي أو أعلى ولن يتم تقسيط المشتريات أقل من 1000 ريال سعودي، مع العلم بأنه في حال التقسيط لن يتم دفع أي نسبة فائدة ولكن هناك بعض الرسوم الإدارية البسيطة التي يتم دفعها للبنك مقابل هذه المعاملات.