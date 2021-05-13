نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط بيجو المجدوعي بنك الراجحي أقل من 1650 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يزال بنك الراجحي يقدم مجموعة عروض سيارات تقسيط رائعة حتى يوم 11 مايو أو حتى تفاد الكمية فعليك أن تستفسر أولًا على العرض الخاص بـ سيارة بيجو المجدوعي بدون قسط أول والتقسيط يصل لـ 1500 ريال شهري، وكذلك بدون رسوم إدارية وسنشرها كالتالي.

عروض تقسيط سيارات بيجو بتحويل الراتب قسط 1650ريال سعودي

يمكنك أن تقوم تأجير السيارات بتحويل الراتب

ل تدفع أي مقدمة أي أن الدفعة أولى 0%.

الرسوم الإدارية 0% أي لا يوجد أي رسوم.

القسط الشهري المنخفض الذي يناسب ميزانيتك وراتبك.

دفعة تقسيطية أخيرة يمكن تصل إلى أربعين بالمائة 40% وهي تختلف باختلاف القسط الخاص بك فكلما كان أقل كلما كانت الدفعة أكبر الأخيرة، وكلما كانت أكبر.

مدة التقسيط ستين شهرًا أي 60 شهر.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 4.76%.

يتم اعفاء العملاء من القسط الأول بحد اقصى 1,500 ريال بحيث يتم استرداد هذا المبلغ الى حساب العميل بعد تاريخ استقطاع القسط الأول خلال 5 أيام عمل.

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب بيجو المجدوعي

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 4.76% 959 ريال 30,000 ريال

عروض تقسيط سيارات بيجو المجدوعي الراجحي دون تحويل الراتب قسط 1500 ريال شهري

دفعة أولى 5%.

رسوم إدارية 0%.

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة تصل الى35 %.

المدة 60 شهر .

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من6.56 %.

يتم اعفاء العملاء من القسط الأول بحد اقصى 1,500 ريال بحيث يتم استرداد هذا المبلغ الى حساب العميل بعد تاريخ استقطاع القسط الأول خلال 5 أيام عمل

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 7,500 ريال 5 سنوات 11.44% 1,220 ريال 18,750 ريال

امثلة تقسيط سيارات من خلال بنك الراجحي

مثال (1) إذا كان قسط العميل 2,000 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,500 ريال الى حساب العميل.

مثال (2) إذا كان قسط العميل 1,300 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,300 ريال الى حساب العميل.

مثال (3) إذا كان قسط العميل 1,500 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,500 ريال الى حساب العميل.

كيفية التقديم على العروض الخاصة بسيارات الراجحي

يتم ذلك من خلال الزيارة الشخصية في أقرب فرع من فروع بنك الراجحي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، أو الاتصال على الرقم التالي: 08001241222

الشروط والأحكام وأنواع السيارات في العرض

تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي.

يسري حتى تاريخ 11مايو 2021 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق.

قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط.

*المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي