نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد في مكة 1442 || وننشر توقيت صلاة عيد الفطر بالسعودية أول أيام العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة العيد مكة المكرمة تحدده ويتم إقرارا الأماكن المحددة للصلاة، وذلك بعد تأكيد موعد صلاة عيد الفطر 2021 في السعودية لكافة المدن والمناطق بالمملكة، هذا وقد تم إعلان رؤية هلال شوال وأن غرة الشهر هي الخميس 13 من مايو، وأن متمم شهر رمضان المبارك هو الأربعاء 12 من نفس الشهر الجاري، لهذا نتعرف معكم الآن في عجالة سريعة علي توقيت صلاة العيد بالسعودية 1442.

استعد السعوديين في كافة المناطق لأداء الصلاة، والتي سيتم تأديتها تحت الجراءات احترازية مشددة، والتي يجب الالتزام بها من أخذ الكمامة الخاصة بك، وأخذ سجادة تخصك، ومعك المطهر الشخصي، وذلك حفاظاً علي حياة الجميع، ومن السنة أن يقوم المسلم بترديد التكبيرات في العيد من مغرب نهاية شهر رمضان المبارك، وحتي أداء الصلاة، وسنتعرف معكم الآن علي توقيت صلاة عيد فطر السعودية 1442.

وقت صلاة العيد مكة المكرمة

تحدد موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة، وذلك للذهاب للصلاة قبل هذا الوقت حتي تستطيعون أداء الصلاة، والتي تكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أي ما يقرب من عشرون دقيقة، وقد تحدد توقيت الصلاة بمكة في تمام الساعة السادسة وثلاثة دقائق، ويمكنكم بدء ترديد تكبيرات عيد الفطر المبارك، وأهم صيغة لها، “الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 السعودية

تحدد موعد صلاة العيد الفطر 2021 السعودية في كافة المدن، وسنرفق لكم الآن خلال جدول كامل وقت صلاة العيد في المدينة وكافة المدن.

الدمام 1442 : في تمام الساعة 5:14 صباحا.

الرياض: الساعة الخامسة ونصف صباحاً.

وقت صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة : في تمام الساعة 5:59 صباحا.

موعد صلاة العيد بمكه المكرمة : في تمام الساعة 6:03 صباحا.

جدة: في تمام الساعة 6:5 صباحا.

سكاكا: في تمام الساعة 5:47 صباحا.

النبك: في تمام الساعة 5:56 صباحا.

ينبع: في تمام الساعة 6:6 صباحا.

دومة الجندل: في تمام الساعة 5:49 صباحا.

بيشة: في تمام الساعة 5:54 صباحا.

الطائف: في تمام الساعة 6:1 صباحا.

نجران: في تمام الساعة 5:52 صباحا.

القويعية: في تمام الساعة 5:37 صباحا.

الحلة: في تمام الساعة 5:32 صباحا.

المبرز: في تمام الساعة 5:18 صباحا.

القطيف: في تمام الساعة 5:14 صباحا.

الظهران: في تمام الساعة 5:14 صباحا.

بريدة: في تمام الساعة 5:39 صباحا.

حائل: في تمام الساعة 5:46 صباحا.

عرعر: في تمام الساعة 5:42 صباحا.

رفحاء: في تمام الساعة 5:35 صباحا.

الخرج: في تمام الساعة 5:29 صباحا.

تعرفنا علي موعد أول أيام عيد الفطر 1 شوال وكذلك توقيت الصلاة بالسعودية، وعلمنا وقت صلاة العيد مكة المكرمة.