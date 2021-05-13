نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقرار الزأمي للقادمين أو المغادرين من المملكة عن المشتريات والهدايا من يتجاوز 3000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل الحكومة السعودية علي تطوير كافة الخدمات الحكومية والكثير من بنود القوانين السعودية حتي تتماشي مع تطورات العصر الحديث، وفي خطوة جديدة لتطوير احد القوانين اعلنت الحكومة السعودية والمتمثلة في هيئة إلزام القادمين للمملكة بالإقرار عن المشتريات والهدايا التي تتخطي مبلغ 3000 ريال أو ما یعادلها من عملات أجنبية، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة لهذه المقتنيات مع المسافر القادم إلى الأراضي السعودية، ويكون هذا ضمن احد مساعي الحكومة السعودية إلي تطبيق الضوابط والشروط الخاصة بنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي نفس السياق دعت هيئة الذكاة السعودية جميع المسافرين القادمين إلى الأراضي السعودية وحتي المغادرين لها إلي ضرورة تقديم الإقرار الذي نوهت عنه الهيئة وخاطبت الأشخاص تحديدا الذين يحملون عملات أجنبية أو مجوهرات مثل الذهب والألماس أو مواد اخري ثمينة تتخطى قيمتها 60000 ریال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو مقيدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأضافت هيئة الذكاة السعودية أن جميع الأشخاص القادمين للأراضي السعودية أو المغادرين منها أن عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة یترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق معه وذلك في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك یأتي استناداً إلى نص المادة (23) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (60) من نظام الجمارك الموحد.

غرامات من يخالف هذه القرارات

وكشفت هيئة الذكاة عن فرض غرامة مالیة بمقدار (25%) من قیمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و (50%) من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلیة أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلیة أو جريمة غسل أموال فسوف يتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النیابة العامة السعودية.

كيفية ملئ اقرار هيئة الزكاة بشكل إلكتروني

وأوضحت الهيئة الخطوات الصحيحة لمئ الاقرار بشكل صحيح كما تم التأكيد علي أن الإقرار متاح علي الموقع الرسمي للجمارك السعودية ويتم تعبئة النموذج المخصص للأمر الذي تم شرحة بشكل مفصل إلكترونيًا، كما أن تم أتاحه الاقرار عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية وسداد المبالغ المستحقة سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، أو من خلال تزويد موظفي الجمارك في جمیع المنافذ البریة والبحرية والجویة بالرقم المرجعي، واستكمال إجراءات الإقرار.