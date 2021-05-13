نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة العيد في السعودية 1442 متى تبدأ صلاة عيد الفطر المبارك اليوم بمدن المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد صلاة العيد في السعودية 1442 اليوم، حيث يفصلنا عن بدء إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمملكة ساعات قليلة، وقد قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- التهنئة لعموم المسلمين بالمملكة وخارجها داعياً الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صيام شهر رمضان الفضيل، كما حمد الله على إتمام شهر رمضان المبارك سائلاً إياه أن يتقبله منا خالصاً لوجهه الكريم، وفي ظل البحث عن مواقيت صلاة عيد الفطر بالمملكة العربية السعودية للتعرف على موعد بدء صلاة العيد في المدينة التابع لها، فقد قمنا بتوفير مواعيد الصلاة في المملكة بكافة مدنها، ومن يرغب في الحصول على رسائل تهنئة بعيد الفطر 2021 أو عبارات معايدة بحلول العيد لتهنئة الأقارب والأصدقاء، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

موعد صلاة العيد في السعودية 1442

انتهت عدة شهر رمضان المبارك وانقضت أيامه الفضيلة بعد ما تقلب العبد بين ألوان من العبادات والطاعات راجياً رحمة الله تعالى ومغفرته في الشهر المبارك، واليوم ننتظر إشراق شمس عيد الفطر المبارك ببهجته وفرحته التي تملأ الكون، حيث يتم استقباله بالتهليل والتكبير لله تعالى والصلاة والتقرب إلى الله بالطاعة تلو الطاعة، ويمكنكم الآن التعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية من خلال النقاط التالية:

مكة المكرمة: الساعة 5:58 صباحاً.

المدينة المنورة: الساعة 5:53 صباحاً.

الرياض: الساعة 5:25 صباحاً.

بريدة: الساعة 5:33 صباحاً.

الدمام: الساعة 5:08 صباحاً.

أبها: الساعة 5:52 صباحاً.

تبوك: الساعة 5:59 صباحاً.

حائل: الساعة 5:40 صباحاً.

عرعر: الساعة 5:36 صباحاً.

جازان: الساعة 5:54 صباحاً.

نجران: الساعة 5:46 صباحاً.

الباحة: الساعة 5:53 صباحاً.

سكاكا: الساعة 5:42 صباحاً.

أول أيام عيد الفطر بالسعودية 2021

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن صدور تعميماً لكافة فروع الوزارة بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية من قبل معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بالتوسع في إقامة صلاة العيد بالمساجد والجوامع، حيث ينص التعميم على التوسع في الأماكن المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في كافة مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي يتم أداء صلاة الجمعة فيها.

كما تم تحديد موعد صلاة عيد الفطر المبارك للعام الهجري الجاري 1442هـ لتبدأ بعد شروق شمس الخميس بتاريخ الثالث عشر من شهر مايو 2021م بـ15 دقيقة، ومن يرغب في التعرف على كيفية إقامة صلاة العيد وحكم إقامتها في المنزل من وزارة الأوقاف، أو الحصول على رسائل تهنئة العيد بأجمل عبارات التهاني، أو التعرف على موعد صلاة العيد في مصر 2021، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.

إجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية 1442

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص وغير الربحي، حيث بدأت إجازة عيد الفطر للقطاع العام 1442 بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 24 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 6 مايو 2021م، وتستمر حتى تاريخ 5 شوال 1442هـ.

أما عن إجازة العيد للقطاع الخاص وغير الربحي فقد بدأت إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الثلاثاء بتاريخ 29 رمضان 1442هـ، وتستمر الإجازة لمدة 4 أيام، واليوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، ومن يرغب في التعرف على موعد صلاة العيد في السعودية 1442 من خلال المقال الآن.