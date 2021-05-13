نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تهنئة عيد الفطر المبارك 1442 للقيادة ورجال الصحة ورجال الأمن في السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تهنئة عيد الفطر المبارك 1442 Greetings من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، حيث أطلقت الوزارة نماذج للتهنئة بعيد الفطر لعدد من القطاعات العاملة بالمملكة، وذلك لتقديم التهنئة والتبريكات بمناسبة حلول العيد، حيث يمكنكم اختيار النموذج الخاص بعملكم أو النموذج المختار، ثم كتابة الاسم المرغوب في كتابته على الصورة، ثم النقر على تحميل الصورة، كما يمكنكم من خلال ثقفني الحصول على رسائل عيد الفطر أو عبارات عيد الفطر أو معايدة عيد الفطر أو بطاقات العيد المبارك لتقديم التهاني والتبريكات للأصدقاء والأقارب، وكل عام وأنتم بخير.

رابط تهنئة عيد الفطر المبارك

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية رابط إلكترونياً للحصول على بطاقات تهنئة العيد من خلاله، وقد وفرت الوزارة نماذج متعددة للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر 2021م، حيث يمكنكم من خلال موقع الوزارة الحصول على بطاقات تهنئة العيد للتالي:

نموذج تهنئة القيادة بعيد الفطر المبارك.

نموذج تهنئة رجال الأمن بعيد الفطر.

نموذج تهنئة أبطال الحد الجنوبي بعيد الفطر.

نموذج تهنئة رجال الصحة بعيد الفطر المبارك.

نموذج تهنئة عام بحلول عيد الفطر 1442.

حيث يمكنكم من خلال موقع تهنئة عيد الفطر الإلكتروني الحصول على تهنئة القيادة ببطاقة تحمل أجمل وأسمى معاني وآيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله ورعاهما- بمناسبة عيد الفطر 1442، ومن يرغب في دخول الموقع الإلكتروني الخاص ببطاقات التهنئة يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط تهنئة عيد الفطر المبارك الإلكتروني (moia.gov.sa).

تهنئة العيد وزارة الصحة

صممت وزارة الشؤون الإسلامية بطاقة تهنئة خاصة برجال الصحة، حيث تتضمن البطاقة بعض الكلمات الراقية الجميلة بمناسبة حلول العيد وهي (نسعد بفرحة العيد مع أهلنا وأبنائنا، ولا ننسى الممارسين الصحيين رجالاً ونساء، الذين تحملوا المسؤولية بكفاءة واقتدار وضحوا بأرواحهم لنعيش بين أسرنا آمنين، ونقول لهم عيدكم مبارك، وعملكم مشكور مأجور.

التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك 2021

أشرقت شمس أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 2021م وهناك من يرغب في تقديم عبارات التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 1442هـ، لذلك قمنا بتوفير بعض الرسائل للتهنئة والتبريكات بالتالي: