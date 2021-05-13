شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الخميس

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 1116 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 11 حالة وفاة ، و 1129 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 430505 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 414139 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7122 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :