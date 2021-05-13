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عمر شويل - جدة طريقة تقديم شكوى الجرائم المعلوماتية لدى المحكمة الجزائية 1442 في دقائق قليلة، يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق رفع دعوى قضائية إلكترونياُ وذلك من خلال موقع وزارة العدل، فكثير من الأشخاص يتعرض أحياناً لمضايقات من قبل مستخدمي التواصل الاجتماعي، وانتشرت كذلك مؤخراً كثير من طرق الاحتيال الالكتروني وتعددت بحيث أصبحت تشكل خطراً كبيراً على كثير من قليلي الخبرة في التعامل مع الإنترنت، لذا نتناول اليوم بالخطوات كيفية تقديم شكوى الجرائم المعلوماتية لدى المحكمة الجزائية 1442 بطريقة بسيطة.

تقديم شكوى الجرائم المعلوماتية 1442

لكي تتمكن من رفع دعوى قضائية وتقديم شكوى الجرائم المعلوماتية، يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل ثم إختيار خدمات إلكترونية، حيث يتم تقسيم الخدمات الإلكترونية إلى ثلاثة تصنيفات وهي المحاكم، كتابات العدل و خدمات أُخرى، يتم إختيار محاكم ثم النقر على صحيفة الدعوى الإلكترونية من بين عدة خيارات أُخرى، ثم يتم النقر على المربع الأخضر الخاص بالدخول على الخدمة، ثم إختيار طلب جديد.

يتم بعد ذلك إختيار الدخول عبر النفاذ الوطني باختيار كلمة المرور ورسالة، حتى يتم فتح الصفحة الرئيسية للطلب والمُقسمة إلى أربعة خانات أو أربعة خطوات، الخطوة الأولى تصنيف الدعوى، الخطوة الثانية أطراف الدعوى، الخطوة الثالثة موضوع الدعوى، الخطوة الرابعة المرفقات.

تصنيف الدعوى

تُعد تصنيف الدعوى الخطوة الأولى لتقديم شكوى الجرائم المعلوماتية، وفور إختيار أي تصنيف يتم ظهور الشرح الخاص به على اليسار لكي تتمكن من التأكد أنك قمت باختيار التصنيف الصحيح، على سبيل المثال إذا قمت بالبحث عن الجرائم المعلوماتية يظهر على الفور يتم تحديد الاختصاص بالمحاكم الجزائية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ثم عليك إختيار تصنيف ونوع الدعوى، ثم الضغط على التعهد ثم التالي.

أطراف دعوى الجرائم المعلوماتية

تُعد أطراف الدعوة هي الخطوة الثانية لرفع دعوى قضائية وهناك جزئين جزء بقائمة المعيين وجزء خاص بقائمة المدعى عليه، في الجزء الخاص بالمدعين يتم الضغط على إضافة ثم تظهر أربعة خياراتـ يتم إختيار جرب بيانات المدعي من أبشر ثم الضغط على التالي وبعد إدخال كافة البيانات يتم الضغط على إضافة لإضافة المدعيين، أما بخصوص قائمة المدعى عليه يتم الضغط على إضافة ثم إختيار النوع سواء فرد أو شركة أو مؤسسة، ثم يتم إدخال المدينة وجهة العمل وبيانات الاتصال، وبعد الانتهاء من إدخال البيانات يتم الضغط على إضافة حتى يتم إضافة طرف الدعوى إلى صحيفة الدعوى بنجاح

موضوع الدعوى والمرفقات

ونأتي إلى موضوع الدعوى وهو الخطوة الثالثة لرفع دعوى قضائية حيث يتم إختيار النيابة العامة للتحقيق مع المدعي، ثم يتم تعبئة موضوع الدعوة والطلبات، ويمكنك إضافة المستندات والإثباتات التي تستند عليها الدعوى ثم الضغط على حفظ ومتابعة، بينما تُعد المرفقات هي الخطوة الرابعة والأخيرة لرفع دعوى وبتلك الكيفية قد قمت برفع دعوى قضائية بنجاح، لإرفاق ملف بعد تسميته مع إختيار نوع المرفق الأسانيد ثم تحميل الملف والضغط على إضافة إلى ملف القضية.