اجرءات الانتقال من عمل إلى اخر بعد إلغاء الكفالة السعودية

حيث قامت المملكة العربية السعودية بدراسه إلغاء نظام الكفالة على العمالة الوافدة إليها، والهدف من نظام إلغاء الكفالة للعماله الأجنبية الوافدة للعمل لديها هو تحسين العلاقة مع العاملين في القطاع الخاص، اصبحت دراسه المملكة العربية السعودية لي إلغاء نظام الكفالة لرفع القدرة التنافس لقطاع العمل الخاص، ونجد أن قرار المملكة أستثنى بعد الوظائف من هذه القرارات، وقامت وزراه الموارد البشرية بخدمه التنقل الوظيفي التي تسمح بانتقال العامل من مكان إلى اخر دون موافقه صاحب العمل وتحدد الانتقال ببعض الشروط التي تحتم على تنفيذها، كما يتضمن نظام إلغاء الكفالة خدمه الخروج والعودة عند تقديم طلب موافقه صاحب العمل إلكترونيا، اصبحت هذه الخدمة اكثر أفاده لكل العاملين داخل المملكة ولكن هناك بعض الشروط لابد من تنفيذها هو أن يمر على العامل حوالى سنه كامله منذ دخوله إلى أراضي المملكة.

شروط العمل الجديدة في المملكة العربية السعودية دون كفيل

يمكن الانتقال من عمل إلى اخر في جميع أنحاء المملكة دون الرجوع بموافقه الكفيل.

الالتزام بالفترة المحددة للأشعار والضوابط المحددة.

تسمح بإمكانية الخروج والعودة للعامل والوافدين الأجانب بشرط أخطار صاحب العمل إلكترونيا.

يمكنك الخروج نهائيا من المملكة بعد انتهاء مدة سريان العقد دون انتظار موافقته.

تم توافر هذه الخدمة من خلال المنصات (ابشر) ومنصة (قوى) التابعتين لوزارة الموارد البشرية.

مزايا إلغاء نظام الكفيل داخل السعودية

الاختيار الجيد من الكفاءات للعماله الوافدة داخل المملكة. تحسين العلاقة بين الوافد الأجنبي وصاحب العمل. تعديل قوانين نظام العمل داخل المملكة العربية السعودية. رفع قدرات سوق العمل السعودي ويجعله اكثر احترافيه. حفظ حقوق العامل مما يساعد على زيادة الإنتاج. زيادة الاستثمار الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية دون قيود. منع السوق السوداء من بيع التأشيرات دون النظر إلى مصلحه البلد.

الوظائف المستثنية من إلغاء نظام الكفالة داخل المملكة العربية السعودية

نجد أن هناك خمس وظائف تم استثنائهم من نظام إلغاء الكفالة داخل المملكة، حيث نشرت وزراه الموارد البشرية في بيان لها وتشمل المهن الأتية.

مهنه السائق الخاص .

مهنه العمالة المنزلية.

مهنه راعى البساتين .

مهنه الحارس.

حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية بانه لا يوجد عدد محدد لهذه الوظائف ولا يوجد المعرفة الكاملة للعماله التي تقوم بهذه المهن داخل المملكة.

مميزات برنامج الفحص المهني في المملكة العربية السعودية