نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جود الإسكان كيفية التسجيل وشروط الحصول علي الدعم 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جود الإسكان كيفية التسجيل وشروط الحصول علي الدعم 1442 ،شروط دعم جود الإسكان 1442 من اكثر الأشياء التي يبحث عليها الكثير من السعوديين ، وسنتعرف عليها من خلال هذا المقال ، حيث تتطلب الاستفادة من هذه المبادرة بعض الشروط التي سوف نتعرف عليها ، وتعتبر منصة جود الإسكان من المبادرات المتميزة في السعودية والتي تسعى إلى تنظيم وتسهيل عملية مساهمة الأفراد والمؤسسات في المجال الخيري السكني من خلال هذه المنصة الإلكترونية لوصول مساهماتهم إلى مستفيديهم بسهولة.

جود الإسكان

مبادرة من المؤسسة الوطنية للإسكان التنموي بالمملكة العربية السعودية ، ويهدف إلى تمكين المجتمعات والأفراد والمنظمات من المشاركة في التبرعات الخيرية للإسكان من خلال منصة إلكترونية يمكنها تقديم التبرعات الخيرية بشكل شفاف ودقيق ومهني طريقة. ويتحقق ذلك من خلال تحقيق رؤيتها القائمة على تعزيز استدامة توفير السكن للأسر الأكثر احتياجًا ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن حدود السكن تسعى دائمًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في الأهداف التالية:

المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق حياة صحية ومُرضية.

تحسين سرعة استقرار الأسرة ووحدة المجتمع.

تحسين موثوقيه المساعدة السكنية.

تفعيل الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الخاص لتحقيق الأولويات الوطنية

شروط الاستفادة دعم جود الإسكان 1442

هناك عدة شروط للاستفادة من دعم جود الإسكان ، وهذه الشروط هي :

هذا الشخص هو أحد الأشخاص ذوي القدرة المالية ألأضعف ، مع درجة قدرة مالية تبلغ 60٪ أو أقل ؛ عادةً ، تُقاس القدرة المالية من خلال النظر إلى خمسة أبعاد ، يحتوي كل منها على مجموعة من المتغيرات ، ولكل متغير وزن نسبي . يحصل الأشخاص المقدمون على المنصة على درجة في كل متغير ويحسبون درجة قدرتهم المالية بناءً على هذا المتغير. وتشمل هذه الأبعاد: (الجانب الاقتصادي – البعد الديموغرافية – الحجم السكني – البعد الاجتماعي.)

يجب أن يكون المستفيد على قائمة المستفيدين المسجلين على منصة جود لاسكان.

يجب تسجيل الشخص في التأمينات الاجتماعية.

يجب على المتقدمين الذين يستفيدون من هذا الدعم عدم التسجيل في إحدى المنظمات الغير حكومية التي تتعاون مع المنصة.

تقديم دليل على أن المستفيد ليس لديه إقامة دائمة.

ملاحظة: يتم تحديد أهلية المستفيد من خلال الربط بقاعدة البيانات التي توفر معلومات عن المستفيد وحالته الاجتماعية وحقه في الدعم السكني. تقوم جمعية الشركاء أيضًا بإجراء بحث اجتماعي للتحقق من هذا الحق في المجال من خلال نماذج البحث الاجتماعي المعتمدة.

التسجيل في دعم جود الإسكان

تعرف على كيفية التسجيل للحصول على سكن جيد ؛ يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الرسمي لجود الإسكان انتقل إلى علامة التبويب (“خدمات المساهمين”) ثم من الاختيارات تضغط علي تسجيل ثم تقوم بإدخال رقم الهاتف المعد لذلك ثم تقوم بالموافقة علي الشروط والأحكام بعد قراءتهم ثم تضغط علي تسجيل

و في هذا المقال تعرفنا سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل الخاص بمنصة جود الإسكان و تعرفنا عن كافة التفاصيل الخاصة بالمنصة و ما تقدمه للمواطنين السعوديين و تعرفنا أيضا عن ما هي الشروط التي يجب توافرها في الفرد لكي يستطيع التسجيل في منصة جود الإسكان الخيرية و تعرفنا أيضا عن كيفية التسجيل في المنصة بالتفاصيل