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عمر شويل - جدة تدشين برنامج التبرع بالأعضاء في السعودية تحت عنوان ” الإنسانية أولاً ” ، تحت عنوان الإنسانية أولاً أطلقت الحكومة السعودية برنامج التبرع بالأعضاء وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد حفظهما الله أول المُسجلين فيه، تشجيعًا للمواطنين السعوديين للتسجيل في البرنامج لإعطاء المرضى الأمل في العيش بصحة جيدة، وخاصة بعد زيادة مرضى الفشل الكلوي و مرضى فشل العضو النهائي ومساعدتهم على استبدال الأعضاء القديمة بأعضاء جديدة في أجسامهم.

تدشين برنامج التبرع بالأعضاء في السعودية تحت عنوان ” الإنسانية أولاً “

شَهِدَ الموقع الإلكتروني الخاص بالتبرع بالأعضاء إقبالاً كبيرًا من قِبل المتبرعين، حرصًا منهم على مساعدة مرضى الغسيل الكلوي والفشل العضوي النهائي وغيرهما من الأمراض التي تحتاج إلى زراعة وذلك لرفع كفاءة الصحة الجسمية والنفسية لدى بعض المرضى، ومساعدة القطاع الطبي في توفير حياة صحية سليمة لبعض المرضى.

يأتي التبرع بالأعضاء في السعودية ضمن مبادرات كثيرة للدعم الخيري تم تدشينها بالمملكة العربية السعودية وفقًا لرؤية المملكة لعام2030 وفي ظل ما يحظى به مرضى الفشل الكلوي من رعاية واهتمام شديد من الحكومة السعودية، مما ساعد على حصول المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية في تبرع الأحياء بالأعضاء على مستوى العالم.

التبرع بالأعضاء في السعودية

أعان التبرع بالأعضاء في السعودية على انقاذ حياة الكثيرين من المرضى مما يعادل نحو 18 ألف متبرع بأعضاء مختلفة من بينها 470 لمرضى القلب، 3600 لمرضى الكبد، و ما يزيد عن 14 ألف كلية.

وقد شاهد التبرع بالأعضاء إقبالاً شديدًا من قِبل السعوديين بعد تسجيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد حفظهما الله ببرنامج التبرع بالأعضاء.

التسجيل فى برنامج التبرع بالأعضاء عبر تطبيق توكلنا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا والمركز السعودي لزراعة الأعضاء عن تدشين خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر تطبيق توكلنا وعبر الهواتف النقالة، حفاظًا على حياة المرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة الأعضاء.

يتم التبرع بالأعضاء عبر تطبيق توكلنا من خلال بعض الخطوات الآتية: