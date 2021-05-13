شروط الحصول على قرض من الراجحي وأسباب الأعفاء من تسديد القرض يقدم مصرف الراجحي قروض كثيره للمواطنين والمقيمين، وكل فرد يبحث عن القرض المراد، ويقوم بتقديم الطلبات للحصول عليه، وهذه القروض التمويلية تناسب الجميع ويمكن الحصول عليها في ثلاثون دقيقة فقط، إذا توفرت كل الشروط والمستندات المطلوبة من بنك الراجحي، ويعطى أيضا تمويلات للشباب والنساء والمتقاعدين والعسكريين، وقروض اخرى تساعد في المشروعات الصغيرة، بشروط ميسرة وتسهيلات في السداد، وكل هذه القروض تتماشى مع الشريعة الإسلامية، ويقدم بنك الراجحي الإعفاءات لبعض أصحاب القروض وذلك لبعض الظرف الخاصة بالعملاء ولكن بشروط من البنك، ومن خلال موقعنا وهذا التقرير سنتعرف على قروض بنك الراجحي وأسباب الإعفاء لبعض العملاء إذا توفرت فيهم الشروط.

شروط الحصول على قرض من الراجحي وأسباب الأعفاء من تسديد القرض

من شروط الحصول على قرض من بنك الراجحي بالمملكة فهي شروطا ميسره:

يشترط أن يكون عمر العميل لا يزيد عن ستون سنة عند تسديد اخر قسط من القرض. لا يقل الراتب عن ألفان ريال سعودي. الحد الأدنى للعمل داخل مؤسسة حكومية أو خاصة مدة لا تقل عن ثلاثة شهور. تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من العميل من قبل البنك.

أنواع التمويلات التي يقدمها بنك الراجحي بالمملكة

تمويل شخصي وطني: من افضل التمويلات التي يقدمها البنك للعملاء ويتمكن من خلالها العميل من تحقيق أهدافه. التمويل الوطني المرن: يقدم البنك هذا التمويل الذين أوشكو على التقاعد، قبل خمس سنوات من التقاعد فيتمكن من الحصول علي القرض.

المستندات المطلوبة لطلب إعفاء من تسديد القرض

وفاة العميل أو إثبات إصابة العميل بالعجز الكلى. تقديم المستندات والأوراق للقرض. تقديم رقم الحفيظة ومصدر صدورها. الهوية الوطنية للعميل السعودي. صورة الإقامة للوافد إلى المملكة للعمل بها. جميع البيانات للشركاء إن وجدوا. خطاب من جهة العمل بالمسمى الوظيفي للعميل والراتب الشخصي للعميل.

فئات مستسناه من طلب الإعفاء من مصرف الراجحي

إذا كان سبب الوفاة الانتحار. إذا ثبت أن عجز العميل نتيجة لتعاطى الممنوعات. إذا كانت سبب الوفاة للعميل المشاركة في الألعاب الخطيرة. إذا كان سبب الوفاة اسحلة حادة أو أعيرة نارية. لا يسقط القرض لو كان هناك أحكام قضائية على العميل.

كيفية التقديم لطلب الإعفاء من القرض من الراجحي