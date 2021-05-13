نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض عبداللطيف جميل للتمويل تويوتا راش 2021 تقسيط بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تزال عروض عبداللطيف جميل للتمويل تتواصل خلال شهر مايو 2021 على العديد من الموديلات أبرزها وأشهرها تويوتا راش 2021 تقسيط بدون مقدم على 60 شهرًا و بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري مع إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة في حال لم يتمكن المشتري من سداد باقي المبلغ المستحق من الثمن عند مرور 5 سنوات على الشراء وهذا خيار تمويلي يميز عروض تقسيط السيارات سواء ضمن عروض تويوتا أوغيرها من عروض تمويل شراء السيارات الجديدة بوجه عام كما تشمل عروض تويوتا إمكانية التقسيط بدون مقدم وتحمل الشركة أول قسط خلال مدة العرض وفق الشروط والأحكام الخاصة بالعرض.

عروض عبداللطيف جميل للتمويل

تشمل عروض عبداللطيف جميل للتمويل المقيمين والوافدين على حد سواء من عملاء البنك أو من غير العملاء بشرط أن تتوفر في العميل القدرة المادية على سداد القسط الشهري وتطابق باقي الشروط الموجبة للاستفادة من عروض تويوتا جميل التي تمتد حتى 30 مايو 2021 مع العلم أن الأسعار قابلة للتغيٌر في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل ويمكن التقسيط بدون كفيل في حال انطبقت الشروط المنظمة لعملية التقسيط بدون كفيل.

سعر تويوتا راش 2021

تأتي تويوتا راش 2021 بطرازين الأول هو طراز تويوتا راش ستاندرد حيث يأتي بسعر 71,990 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة أما الطراز الثاني فهو تويوتا راش GL ويأتي بسعر 76.800 ريال تقريبًا بدون الضريبة المضافة أما السعر النهائي فيضاف له 15 % قيمة الضريبة إضافة إلى 1 % قيمة الرسوم الإدارية إضافة إلى 5 % قيمة ضريبة السيارة الجديدة التي تطبق في السعودية منذ سنوات.

تقسيط تويوتا راش 2021 بدون مقدم

بأقل من 40 ريال في اليوم يمكن تقسيط تويوتا راش 2021 بدون مقدم على 60 شهرًا حيث يبلغ قيمة القسط الشهري في هذا العرض 1140 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة وبمعدل فائدة يصل إلى 15 % من سعر السيارة حيث يكون سعر السيارة عبارة عن 1140 ريال في 60 شهرًا أي ما يعادل 68.400 ريال وسداد باقي الثمن عند التملك في نهاية المدة بشرط ألا يتجاوز المبلغ الباقي 40 % من ثمن السيارة نقدًا.