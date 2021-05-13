نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي البنك السعودي الفرنسي بأقل فائدة وموافقه سريعه وفوريه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي البنك السعودي من اهم التمويلات التي اطلقها البنك الفرنسي بالمملكة والذي اعلن عنه البنك عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، كما تم الإعلان أيضا حديثا بالمملكة عن عده تمويلات مثل تمويل وطني المرن للعملاء الموشكين علي التقاعد من بكل سهوله وعن تمويل السعر المميز والحصول عليه بكل سهوله ومميزات مثيره، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح التمويل بالتفصيل واهم مميزاته التي تم الإعلان عنها.

تمويل شخصي البنك السعودي الفرنسي

اعلن البنك السعودي الفرنسي عن القرض وعن كيفيه الحصول عليه كما اعلن البنك أيضا انه يمكن الحصول علي التمويل مقابل شراء سياره أو تسديد مصاريف تعليم أو لاستخدامه في احد الاستثمارات لان القرض يتميز بحد اقصي له 2500000 ريال وذلك لان البنك يساعدك علي تحقيق جميع أهدافك من خلال التمويل الذي يوفره البنك لجميع عملائه والذي يهدف إلي الارتقاء بحياة المواطن السعودي وتحسين مستواهم الاجتماعي.

مميزات التمويل الشخصي

اعلن السعودي الفرنسي عن اهم مميزات القرض والتي تكتمن في النقاط الأتية:

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

الحصول علي موافقه سريعه وفوريه.

يمكن إعادة التمويل بعد سداد قيمه 20% من التمويل الساري.

التمويل يصل كحد اقصي إلي 2500000 ريال.

فترات سداد مرنه ومريحه وتصل إلي 5 سنوات.

تمكين العميل من أمكانية شراء مديونيه من بنوك اخرى.

إعفاء الورثة من سداد التمويل في حاله الوفاة لا قدر الله.

الرسوم الإدارية الخاصة بالقرض 1% من مبلغ القرض أو 5000 ريال أو أيهما اقل.

شروط تمويل البنك السعودي الفرنسي

كما اعلن البنك عن الشروط والمستندات المطلوبة لكي يتمكن من الحصول علي التمويل بكل سهوله، وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

خطاب من جهه العمل ويسمي خطاب تعريف.

خطاب لتحويل الراتب إلي البنك.

اصل الهوية الوطنية وتكون ساريه.

فتح حساب جاري لدي البنك.

كشف بنكي لحساب العميل من بنكه الحالي.

تبدأ معدل النسبة السنوي من 4.67% وتكون شامله جميع الرسوم والعمولات الأخري.

كيفيه الحصول علي تمويل البنك السعودي

كما اعلن البنك السعودي الفرنسي عن كيفيه التقديم والحصول علي التمويل وتكون عن طريق ذهاب العميل إلي احد فروع البنك الموجودة داخل المملكة وتقديم طلب التمويل والمتابعة مع البنك لاستكمال الإجراءات.