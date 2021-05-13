نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط فورد الناغي وبنك الراجحي أقل من 1650 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يزال هناك عرض في بنك الراجحي الذي يقدم مجموعة من عروض سيارات تقسيط رائعة بدون قسط أول والتقسيط يصل لـ 1650 ريال شهري، وكذلك بدون رسوم إدارية على سيارات فورد من توكيل الناغي، لكن عليك أن تستفسر أولًا إذا ما كانت الكمية مازالت موجودة لأن العرض ينتهي بأقرب الأجلين الأجل الأول يوم 11 مايو 2021 أو انتهاء الكمية وكان لزامًا علينا ايصال المعلومة لك عزيزي القاريء.

عروض تقسيط سيارات فورد الناغي بتحويل الراتب قسط 1650 ريال سعودي

تأجير السيارات بتحويل الراتب

دفعة أولى 0%.

رسوم إدارية 0%.

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة تصل الى 40%.

المدة 60 شهر.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 4.76%.

يتم اعفاء العملاء من القسط الأول بحد اقصى 1,500 ريال بحيث يتم استرداد هذا المبلغ الى حساب العميل بعد تاريخ استقطاع القسط الأول خلال 5 أيام عمل.

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب سيارات فورد الناغي

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 4.76% 959 ريال 30,000 ريال

عروض تقسيط سيارات الراجحي فورد الناغي دون تحويل الراتب قسط 1650ريال شهري

دفعة أولى 5%.

رسوم إدارية 0%.

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة تصل الى35 %.

المدة 60 شهر .

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من6.56 %.

يتم اعفاء العملاء من القسط الأول بحد اقصى 1,500 ريال بحيث يتم استرداد هذا المبلغ الى حساب العميل بعد تاريخ استقطاع القسط الأول خلال 5 أيام عمل

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب فورد الناغي

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 7,500 ريال 5 سنوات 11.44% 1,220 ريال 18,750 ريال

امثلة تقسيط سيارات من خلال بنك الراجحي فورد الناغي

مثال (1) إذا كان قسط العميل 2,000 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,500 ريال الى حساب العميل.

مثال (2) إذا كان قسط العميل 1,300 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,300 ريال الى حساب العميل.

مثال (3) إذا كان قسط العميل 1,500 ريال سيتم إعادة مبلغ 1,500 ريال الى حساب العميل.

كيفية التقديم على العروض الخاصة بسيارات الراجحي فورد الناغي

يتم ذلك من خلال الزيارة الشخصية في أقرب فرع من فروع بنك الراجحي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، أو الاتصال على الرقم التالي: 08001241222

الشروط والأحكام وأنواع السيارات في العرض فورد الناغي

تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي.

يسري حتى تاريخ 11مايو 2021 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق.

قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط.

*المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي