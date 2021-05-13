نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاتورة الكهرباء السعودية وخطوات الاستعلام عن الفاتورة الثابتة برقم المشترك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية حول فاتورة الكهرباء، والاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء برقم العداد أو رقم الهوية، وقد انتشرت العديد من الشائعات حول زيادة أسعار فاتورة الكهرباء، ولكن أكدت الشركة السعودية أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا إنها مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة، ونذكر من خلال موقعنا ثقفني خدمات الشركة السعودية للكهرباء التي يمكن الاستفادة منها وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مايو برقم العداد، وكيفية حساب قيمة فاتورة الكهرباء برقم العداد، وتفاصيل خدمة الفاتورة الثابتة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مايو:

يقوم المواطنين بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مايو من خلال الدخول على الصفحة الرسمية الشركة السعودية للكهرباء، وتتنوع طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء حيث يمكن الاستعلام من خلال رقم الهوية أو من خلال رقم العداد، وذلك عبر عدة خطوات نعرضها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال، وهذه الخطوات هي:

خدمات الشركة السعودية للكهرباء:

تتعد خدمات الشركة السعودية للكهرباء وهي:

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الفاتورة الثابتة:

تعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات التي تزداد عليها عمليات البحث نظراً للفائدة التي يحتاجها، وهي تتيح للمشترك والمستفيد من الخدمة تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي ل 12 شهر الماضية، وفي حالة أن المشترك استمر بخدمة الفاتورة الثابتة لمدة عام مع الالتزام بالسداد، فإنه يتم توزيع الفروقات على المتوسط الجديد.

الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة:

حساب قيمة فاتورة الكهرباء:

يتسائل العديد من المشتركين في الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول كيفية حساب قيمة فاتورة الكهرباء للتمكن من معرفة هل هناك زيادة أو نقصان، ويتم حساب قيمة فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على الصفحة الرسمية الشركة السعودية للكهرباء، إدخال قيمة المبلغ التقديري للفاتورة، ثم ادخال رقم الحساب والتأكد من كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح، ثم الضغط على أيقونة استعلم.