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عمر شويل - جدة أفضل 5 سيارات في السعودية والأكثر مبيعا, ويبحث الناس عن هذا العنوان كثيراً وذلك من اجل التعرف على أفضل خمس سيارات للقيام بمقارنة بين جميع أصناف السيارات المذكورة والقيام في اختيار أفضل سيارة في المملكة العربية السعودية, بحيث يقوم الشخص بعدها بالذهاب إلى شركات او مكاتب بيع السيارات لشراءسيارة بعد اخذ الثقة قبل القيام بعملية الشراء, بحيث يحب الشخص وبالاخص الشباب القيام في شراء سيارة مميزة ومتينة تتناسب مع عقلية السائق وفي نفس الوقت تتحمل الضغوطات وتقلب الأجواء بشكل عام خاصة أجواء المملكة العربية السعودية المعروفة في ارتفاعها العالي, ويسميها البعض سيارات الأجواء الخليجية اي يتم نسبها للخليج نظراً لإرتفاع درجات الحرارة هنالك.

أفضل 5 سيارات في السعودية

وقد كشف تقرير عن أكثر مبيعات سيارات من أنواع مختلفة في المملكة العربية السعودية وقد بلغ مبيع السيارات بزيادة سبع عشر ونصف بالمائة, وأكد التقرير أن عدد السيارات التي تم بيعها في المملكة العربية السعودية تجاوز 800 ألف سيارة.

وقد تم وضع السعودية ضمن أول نادي افضل عشرون سوق سيارات مبيعاً في هذا العالم.

أفضل 5 سيارات في السعودية لعام 2021

وهنالك الكثير من الشركات المختصة بالسيارات وأكثرها مبيعا|ص في السعودية كالتالي:

تويوتا

وقد تم شراء عدد من سياراتها التي تجاوز 25010 سيارة وهذا المؤشر ارتفع عن العام الماضي بنسبة 2.6 بالمائة بحصة سوقيه بلغت 41.9%.

هيونداي

وقد بلغت مبيعات تلك الشركة 11795 سيارة وبلحصة السوقية 19.8 %, وبزيادة ذات مقدار 2.2 عن العام الماضي.

فورد

وكانت قد باعت شركة فورد مايقارب 4013 سيارة ووبحصة سوقية تبلغ 6.9 %, وبزيادة قدرها 0.4 عن العام الماضي.

كيا

وقد وصلت مبيعات شركة الكيا 3599 سيارة وبحصة سوقية بلغت 6.0 %, وبانخفاض 0.3 عن العام المنصرم.

شفروليه

وقد كان ترتيب سيارة شفروليه في المركز الخامس على السعودية بحصة مبيعات 3.141, وبحصة سوقية 5.3 بلمائة وبزيادة مبيعات قدرها 0.9 عن العام الماضي.

أفضل موديلات السيارات في السعودية

يعتبر كارلوس أفضل نوع مبيعات من موديلات شفروليه.

والكيا كانت أفضل مبيعاتها سيارة سيراتو والذي يحتل مركز أحدى عشر.

وأكثر مبيعات الفورد كانت إكسبيديشن والتي احتلت مركز ثلاثة عشر.

وكانت سيارة إلنترا الأكثر مبيعاً بين سيارات هيونداي.

وفي شركة تويوتا كانت سيارة كورولا الأكثر مبيعا.

وبإمكانك التعرف على أفضل اسعار شركات التأمين للسيارات في السعودية, وهنالك خدمة الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارة.