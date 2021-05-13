نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية من المنزل في المقال التالي
يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية حيث يرغب الكثير في معرفة أسهل طريقة تساعدهم في معرفة قيمة فاتورة الكهرباء بشكل الكتروني من المنزل وتوفر شركة الكهرباء السعودية طريقة مميزة للغاية لجميع المواطنين لكي تسهل عليهم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من المنزل.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب
يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب بكل سهولة من خلال متصفح الويب علي الجوال أو الحاسوب كل ما عليك فعلة هو أن يكون لديك رقم الحساب وان يكون لديك حساب شخصي على موقع شركة الكهرباء الرسمي ويمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة الاستعلام بطريقة صحيحة وسريعة:
- توجه إلى موقع شركة الكهرباء الرسمي من خلال البحث عنه في متصفح الويب. بعد الدخول إلى الموقع قم بالدخول إلي حسابك الشخصي من خلال تسجيل دخول.
- بعد ذلك توجة إلي الخدمات التي يوفرها الموقع ومنها ستجد خيار الاستعلام عن الفاتورة قم بإدخال رقم الحساب بها.
- بعد ذلك ستظهر لك كافة البيانات الخاصة بحسابك وقيمة الفاتورة.
طريقة إنشاء حساب على موقع شركة الكهرباء
يرغب العديد من الأشخاص في معرفة طريقة انشاء حساب خاص بهم على موقع شركة الكهرباء السعودية لكي يستطيع الاستفادة من الخدمات التي يوفرها الموقع والطريقة الصحيحة لإنشاء حساب شخصي هي:
- قم بفتح موقع وزارة الشركة السعودية وستجد في الصفحة الرئيسية خيار حساب جديد.
- قم بالضغط على خيار انشاء حساب جديد وسيقوم الموقع بتحويلك إلى صفحة أخرى قم باختيار نوعية الحساب هل هو لفرد أم شركة.
- بعد ذلك ستظهر لك خانات فارغة عليك كتابة كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح في هذه الخانات.
- بعد ذلك قم بتأكيد انشاء الحساب ويمكنك الاستفادة من كافة الخدمات التي يوفرها الموقع.
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