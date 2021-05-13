بناءً على طلب المملكة.. “التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة التطورات في فلسطين

بلادي – الرياض :

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد اجتماعا طارئا افتراضيًّا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس الشريف.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم (الخميس) أن الاجتماع جاء بناء على طلب المملكة، رئيسة القمة الإسلامية، لبحث ما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.