موظف في القطاع الصناعي يفاجأ بمعايدة صوتية من وزير الصناعة.. والخريف: “أنا محظوظ فيكم”

بلادي – الرياض :
عبر عدد من الموظفين في منظومة القطاع الصناعي عن شكرهم لوزير الصناعة بندر الخريف، بعد مفاجأتهم برسالة معايدة صوتية مباشرة منه.
وقال أحد الموظفين الذين تلقوا رسالة من الخريف إنه لم يصدق الرسالة إلا بعد سماعها أكثر من مرة، مؤكدا أن وقعها عليه كان كبيراً ورائعا، مقدما الشكر له على اهتمامه بموظفي المنظومة الصناعية.
وتفاعلاً مع حديث الموظف الذي قدم فيه الشكر للوزير عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس، علق الخريف برسالة مقتضبة قال فيها: “أنا محظوظ فيكم”.
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