طقس الجمعة: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على بعض مناطق المملكة

بلادي – الرياض :
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الجمعة) هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المركز أن الحالة المطرية المصحوبة بزخات من البرد تشمل مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار إلى أن هناك فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، وحائل، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة ، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في السودة.
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