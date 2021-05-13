بلافتات وعبارات.. أبناء يشاركون والدتهم المنومة فرحة العيد من أمام مبنى المستشفى في الرياض

بلادي – الرياض :

شارك عدد من الأبناء فرحة عيد الفطر مع والدتهم، الموجودة في المستشفى بسبب تعرضها لوعكة صحية، بلافتات عبروا فيها عن شوقهم لها ومحبتهم.

وقال نجلها عبد الإله التركي بحسب “أخبار 24” إن والدته دخلت مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز في الرياض، بسبب معاناتها من ضيق بالتنفس من أول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن والدته ما زالت تعاني وقد نصحه الأطباء ببقائها في المستشفى، لافتاً إلى أنه بسبب مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا قرروا أن يحتفلوا معها من أمام المبنى حرصا على سلامتها.

ووثقوا مشاركتهم بمقطع فيديو أظهر وقوفهم أمام مبنى المستشفى يرفعون لافتات كتب عليها عبارات تهنئة بالعيد، في حين كانت والدتهم تنظر من نافذة الغرفة التي كانت منومة فيها، وتلوح بيدها لهم، معبرة عن فرحتها الشديدة بهذه البادرة الطيبة من أبنائها.