“أمانة الرياض” تغلق 249 منشأة لمخالفة ضوابط الإجراءات الاحترازية

بلادي – الرياض :

نفذت أمانة منطقة الرياض 22 ألف جولة رقابية خلال الأيام الـ 5 الماضية أسفرت عن رصد 1,741 مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن أبرز المخالفات المرصودة، عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة، وعدم اتباع الإرشادات الصحية، وعدم ارتداء الكمامات، وخلو الموقع من التجهيزات الوقائية.

وأوضحت الأمانة أنه إثر هذه المخالفات المرصودة تم إغلاق 249 منشأة مخالفة لضوابط الإجراءات الاحترازية.