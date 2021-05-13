“النيابة العامة” تحذر من حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات

بلادي – الرياض :
حذرت النيابة العامة من حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “تُعد قضايا إطلاق النار في المناسبات من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف والعقوبات الجزائية المغلظة، دون الإخلال بما قد تُفضي إليه من حقوق خاصة”.
وشددت على أن “كل من تثبت حيازته سلاح ناري فردي، أو ذخيرة دون ترخيص يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا، وغرامة مالية قدرها (6000) ريال”.
وتابعت: “كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: استعمال السلام المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، يعاقب بالسجن مدة تصل لسنة، وغرامة مالية قدرها (5000) ريال”.
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