نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات بدون فوائد من نون ورسوم المعالجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوالات بدون فوائد من نون من أهم الخدمات المتميزة في المملكة العربية السعودية وكذلك في الإمارات العربية المتحدة، حيث أن نون يخدم الدولتين إلى جانب مصر، ويمكن من خلاله تقسيط الجوالات ويعرض المتجر بين الحين والآخر عروض تقسيط الجوالات من نون للجوالات الذكية الحديثة للعديد من العلامات التجارية والجدير بالذكر أنه يمكن تقسيط نون البنك الأهلي إلى جانب تقسيط جوالات بنك الراجحي من نون وغيرها من البنوك المشاركة في تقسيط الجوالات من نون.

تقسيط جوالات بدون فوائد من نون

يعتبر متجر نون الإلكتروني واحد من أشهر المتاجر الإلكترونية والذي يقوم بطرح العديد من المنتجات للعملاء، وقد سهل على العملاء التسوق واستلام المنتجات من المنزل، وذلك من خلال عملية الشحن.

كما أنه يوفر خدمة تقسيط الجوالات، ويمكن التعرف على أنظمة وخطط البيع من خلال التواصل مع خدمة العملاء على مدار اليوم والساعة، ولكن هناك العديد من شروط والضوابط التي يلزم توافرها من أجل الموافقة على التقسيط.

شروط نون للتقسيط للجوالات

وحتى يتم الاستفادة من عروض التقسيط من نون السعودية لا بد من توافر العديد من الشروط، ولكنها شروط مُيسرة للتسهيل على العملاء، ومن بين تلك الشروط:

أن تكون قيمة الجوال الذي يرغب العميل بالحصول عليه لا تقل عن ألف ريال سعودي.

الحصول على بطاقة ائتمانية، على أن تكون مستخرجة من خلال البنوك المشاركة في نُظم التقسيط التي يعتمدها متجر نون الإلكتروني.

البنوك المشاركة في تقسيط متجر نون السعودية

ولقد أتاحت بعض البنوك السعودية فرص التقسيط من نون السعودية من بينها بنك الراجحي، كما يمكن تقسيط نون سامبا أو بنك ساب، وقد وفر البنك الأول فرص التقسيط من نون أيضًا بالإضافة إلى البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، وبنك أبو ظبي دبي الوطني.

تقسيط جوالات بدون فوائد من نون ورسوم المعالجة

وقد تمكن بنك الراجحي من تقسيط جوالات نون بدون فوائد، في حال حصلت على جوال وستقوم بتقسيطه من ثلاث وحتى ستة أشهر، بالإضافة إلى بنك الرياض الذي وفر للعملاء نفس الخدمة، ولكن تقسيط نون بنك ساب تصل مدة التقسيط به حتى عام بدون فوائد، ولكنه يقوم بفرض رسوم المعالجة أو الضريبة بقيمة تصل إلى 5%.