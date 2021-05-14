نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض المتقاعدين من بنك الراجحي حتي 2 مليون ريال وطريقة التقديم أونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض المتقاعدين من بنك الراجحي ، يقدم مصرف الراجحي خدمات تمويلية متميزة والتي تتناسب مع مختلف إحتياجات العملاء ومن ضمنها تمويل المتقاعدين من بنك الراجحي والذي يتناسب مع العملاء الموشكين علي التقاعد في أقل من خمس سنوات ويحتاجون الي سيولة نقدية لتلبية متطلباتهم، كل ما عليك فعله هو زيارة أحد فروع بنك الراجحي أو التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للحصول علي قرض الراجحي للمتقاعدين، وفي هذه المقالة سنتناول تفصيلياً شروط تمويل المتقاعدين وطريقة التقديم عليه أونلاين في دقائق معدودة.

قرض المتقاعدين من بنك الراجحي

يقدم مصرف الراجحي برنامج تمويل شخصي للمتقاعدين وطني ” للموشكين على التقاعد” والذين اقترب وصولهم لسن التقاعد ولم يتمكنوا مسبقاُ من الاستفادة من برامج التمويل الشخصي من بنك الراجحي، يتم تحديد قيمة التمويل وفقاً لعدد السنوات المتبقية حتي التقاعد وحجم المعاش المتوقع للعميل ودخله الحالي ويبلغ فترة السداد الممنوحة للعملاء الموشكين علي التقاعد خمس سنوات من بعد التقاعد.

الآن يمكن للعملاء الموشكين هلي التقاعد طلب التمويل الشخصي المرن بحلول مرنة لتلبية احتياجاتك حتى بعد تقاعدك بكل سهولة ويسر.

مميزات التمويل الشخصي للموشكين علي التقاعد

يعتبر هذا التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لطريقة بيع المساومة.

يبلغ الحد الأدني لقيمة التمويل 8000 ريال سعودي ويصل الحد الأقصي الي 2 مليون ريال.

يمكنك الحصول علي الموافقة الفورية علي طلب التمويل والصرف فوري.

مرونة الإجراءات البنكية لإعادة جدولة التمويل بعد التقاعد حيث يمكنك خفض قيمة الأقساط إذا لزم الأمر.

يمنحك البنك فترة سماح لتحويل راتبك التقاعدي اليه.

شروط الحصول علي قرض المتقاعدين من مصرف الراجحي

يشترط أن يتم تحويل راتب مقدم الطلب الي البنك.

أن يكون العميل مقدم الطلب يعمل لدي جهة عمل معتمدة وفقاً وسياسة البنك.

يجب علي مقدم طلب قرض المتقاعدين من الراجحي أن يستوفي الوثائق الآتية:

تقديم شهادة توظيف حال توافرها.

تقديم خطاب تحويل الراتب الي مصرف الراجحي حال توافره.

نسخة سارية عن بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين ونسخة من جواز السفر مع تأشيرة إقامة سارية للمقيمين.

تقديم تفاصيل المعاش التقاعدي.

يمكنك تقديم طلب التمويل الشخصي من بنك الراجحي عن طريق الذهاب الي رابط طلب التمويل وتعبئة النموذج الإلكتروني.