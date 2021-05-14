نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نيسان 2021 تقسيط المناهل والراجحي أقل من 1000 ريال سعودي في المقال التالي

يقدم بنك الراجحي بالاشتراك مع شركة المناهل للسيارات عروض تقسيط نيسان والتي تعتبر من أفضل العروض، وذلك بمجموعة من الشروط الميسرة التي لا تشمل أي دفعة أولى وقسط شهري منخفض يصل إلى أقل من 1000 ريال سعودي، ودفعة سداد منخفضة هي الأخرى تتراوح ما بين 40% إلى 35 % وفق نظام التقسيط سواء كان بتحويل راتب أو بدون تحويل راتب وسننتقل إليكم إلى التفاصيل، وكلها تقسيط نيسان 2020 – 2021 بدون فوائد. عروض تقسيط سيارات نيسان المناهل والراجحي أقل من 1000 ريال سعودي بدون تحويل راتب دفعة أولى 5%.

رسوم ادارية 0%.

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة حتى35 %.

المدة 60 شهر.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 7.85%. مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب سيارات نيسان نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 3,750 ريال 5 سنوات 7.85% 1,069 ريال 26,250 ريال عروض تقسيط سيارات نيسان المناهل والراجحي أقل من 1000 ريال سعودي بتحويل راتب دفعة أولى 0%.

رسوم إدارية 0%.

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة حتى 40%.

المدة 60 شهر.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 4.76%. مثال 1 : تأجير بتحويل راتب سيارة نيسان نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 4.76% 959 ريال 30,000 ريال مثال 3 : تأجير بسعر سيارة نيسان فئة مختلفة نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 90,000 ريال 5 سنوات 4.76% 1,150 ريال 36,000 ريال *معدل النسبة السنوي APR قد يتغير بناءً على تغير مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق الموضح في الجدول أعلاه، وخاضع للتقييم الائتماني لكل عميل. كيفية التقديم تفضل بزيارة أقرب فرع إليك من فروع مصرف الراجحي او زيارة احدى معارض المناهل الاتصال على الرقم 8001241222. التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لـ بنك الراجحي.

الشروط والأحكام الخاصة بعرض نيسان المناهلي 2021 تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي.

يسري حتى تاريخ 30يونيو 2021 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق.

قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط. *المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي الوسوم عمر شويل - جدة عروض نيسان 2021 تقسيط المناهل والراجحي أقل من 1000 ريال سعودي - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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