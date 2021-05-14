أستلم 60000 ريال بدون كفيل من منتح آهل وبالتقسيط بدون فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

في الوقت الحالي يستطيع كل المواطنين السعوديين الحصول على مبلغ تمويلي نقدي يصل إلى ستون ألف ريال سعودي من خلال منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ويتم توفيره بدون فوائد حيث عند سداد أقساط قرض منتج آهل لا يحصل البنك على أي أرباح مالية مع منح لجميع العملاء السعوديين فترة سداد مرنة قد تصل إلى خمسة سنوات فهو مقدم فقط لدعم أفراد المجتمع السعودي ككل والأن يمكن التقديم عليه من خلال رابط الحصول على قرض منتج آهل بالسعودية التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية الذي يسمى أيضاً باسم بنك التسليف والادخار السعودي في المملكة العربية السعودية

الشروط الواجبة لتوفير منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يمنح قرض آهل الميسر بفترة سداد تصل إلى ستون شهر وكذلك الكثير من المزايا التمويلية التي يوفرها البنك من خلاله وللحصول عليها يشترط أن يكون المتقدم متوافق مع الشروط والاحكام اللازمة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة

يفضل أن يكون المتقدمين دخلهم الشهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي للحصول على موافقة من منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

العمر الذي يطلبه بنك التنمية الاجتماعية عند التقديم على طلب منتج آهل يجب أن يبدأ من 18 عام وقد يصل إلى 60 عام كحد أعلى عند طلب التمويل من البنك

بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يطلب توفير كفيل لمنتج آهل لكافة العملاء السعوديين ويستثنى منها كل موظف سعودي بالحكومة داخل أراضي السعودية فيتم الحصول على منتج آهل بدون ذلك الشرط

الآن أتاح بنك التنمية الاجتماعية التقديم الإلكتروني على منتج آهل بشرط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية سواء كان من الرجال أو النساء مع إحضار أثبات الهوية الوطنية

عند وجود قروض أخرى مستحقة لابد من سدادها قبل التقديم على طلب منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

مزايا الحصول على منتج آهل بالسعودية من بنك التنمية الاجتماعية