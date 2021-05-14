نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حذف حساب انستقرام نهائيا .. طريقة سهلة لحذف حساب الإنستقرام بشكل نهائي بدون رقم سري في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقة سهلة لحذف حساب الانستقرام بشكل نهائي من خلال الدخول على رابط حذف حساب انستقرام نهائيا وطريقة حذف حساب Instagram بالرابط وكيفية حذف وتعطيل حساب الأنستقرام بدون رقم سري في هذا الموضوع.

رابط حذف حساب انستقرام نهائيا

يتمكن مستخدم انستقرام من حذف الحساب بطريقة سهلة، بحيث يتمكن صاحب حساب الانستقرام من حذف جميع بيانات الحساب من صور وفيديوهات وتعليقات وإعجاب الأصدقاء، وذلك من خلال الولوج إلى رابط حذف وتعطيل حساب الأنستقرام بشكل نهائي بدون رقم سري ثم إتباع خطوات حذف حساب انستقرام نهائيا.

رابط حذف وتعطيل حساب انستقرام بشكل نهائي بالخطوات الكاملة

يتم حذف حساب الانستقرام بشكل نهائي بدون رقم سري نهائيا من الهاتف للأيفون من خلال تطبيق الخطوات الصحيحة لذلك؛ وفيما يلي خطوات حذف حساب انستقرام بشكل نهائي وهي:

الدخول إلى حذف الحساب الانستقرام رابط.

يجب أن تكون مسجل الدخول مسبقا إلى حساب الانستقرام الخاص بك لتتمكن من حذف حساب انستقرام بدون رقم سري.

في حالة لم تكن مسجل الدخول سابقا، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في الانستقرام.

اختر سبب حذف الحساب: السبب الأول بسبب الإعلانات الزائدة. ثانيا بسبب انشاء حساب انستقرام آخر. السبب الثالث بسبب بدء حدوث مشكلة. رابعا بسبب قلق حول معلوماتي الشخصية. السبب الخامس يرجع إلى انشغالي عن الانستقرام. سادسا بسبب عدم وجود متابعين. السبب السابع بسبب شئ آخر.

اختر من بين الأسباب السابقة.

قم بإعادة كتابة الرقم السري للحساب الخاص بك في الأنستقرام.

قم بالنقر على أيقونة حذف الحساب.

يجب ملاحظة أنه تظهر رسالة تحذير بأنه في حالة عدم فتح الحساب مرة أخرى وتعطيل حساب انستقرام لمدة تزيد عن شهر كامل سيتم حذف جميع البيانات الخاصة بالحساب ولن تتمكن من إعادة فتح الحساب مرة أخرى، كما سيتم حذف اسم الحساب نهائيا.