زوار موقع ثقفني الأعزاء ، نستعرض لكم اليوم بالتفاصيل كيفية تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي ، حيث طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التحديث لبيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي علي موقعها الإلكتروني وذلك بهدف تقديم المساعدات بمعاش الضمان لمستحقي الدعم الفعليين ، ويرمي تحديث البيانات والحالة لوضع الدعم الحقيقي علي المستحق الحقيقي له وفق الحالة الاجتماعية والصحية لأصحاب الإعاقة والعجز بدرجاته وأشكاله ، وجدير بالذكر أن موارد الضمان الاجتماعي تعتمد علي أموال الزكاة ويمكن لكم التعرف علي طريقة تقديم معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة من خلال موقعنا.

كيفية تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

نستعرض معكم خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي كما وردت بكتيب الخطوات علي موقع وزارة الموارد البشرية كالآتي :

تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية من صفحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم يقوم المستخدم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور ثم الضغط على دخول ، للدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية ، أو عن طريق الدخول بمعرف حساب منصة أبشر الرقمية.

ثم يبدأ عملية تغيير رقم الجوال حيث يقوم النظام بعرض صفحة البيانات الشخصية كالآتي : الاسم الأول اسم الأب اسم الجد اسم العائلة الجنس أو النوع الحالة الاجتماعية الجنسية الحالة الوظيفية

يقوم المستفيد بعد ذلك بالضغط علي زر التالي.

ثم يقوم النظام بعرض صفحة العنوان والتواصل وتظهر البيانات الآتية : بيانات العنوان نوع العنوان البريدي المنطقة المدينة الحي الشارع بيانات التواصل هاتف المنزل رقم الجوال رقم جوال آخر البريد الإلكتروني

ثم يدخل المستفيد رقم الجوال الخاص به و الضغط علي زر التالي.

ثم يعرض النظام بعرض صفحة بيانات الحساب البنكي، يقوم المستخدم بتعبئة خانة رقم الآيبان. يقوم المستخدم بتعبئة خانة تأكيد رقم حساب الآيبان. تعبئة خانة اسم البنك. وتظهر حالة التحقق بنجاح.

يقوم المستفيد بالضغط علي زر التالي.

يقوم النظام بعرض الإفصاح عن الدخل. في حال وجود دخل يضغط علي يوجد ثم إضافة دخل ويتم وضع القيمة المالية الشهري. في حال عدم وجود دخل نختار لا يوجد دخل.

يقوم المستفيد بالضغط علي زر التالي.

يقوم النظام بعرض صفحة الموافقة علي الشروط كالآتي : يقوم المستفيد بقراءة كافة الشروط. يقوم المستفيد بالتأشير علي أتعهد و أقر بما سبق.

يقوم المستفيد بالضغط علي زر التالي.

يقوم النظام بعرض شاشة التحقق من رقم الجوال المدخل. يتم وضع الرمز المكون من أربعة أرقام في الخانة تحت عبارة أرجو إدخال الرمز المرسل بالجوال.. ثم يتم تنفيذ العملية الحسابية ووضع قيمتها في الخانة تحتها و من ثم الضغط. علي زر تأكيد.



يقوم النظام بعرض رسالة التأكيد كالآتي : تظهر علامة صواب بيضاء في دائرة خضراء مكتوب تحتها تم تحديث بيانات الملف الشخصي بنجاح. إذا كنت من الأشخاص ذوي الإعاقة يرجي إكمال تحديث البيانات الطبية بالضغط علي كلمة هنا باللون الأزرق.

يقوم المستفيد بالضغط علي زر إغلاق.

شروط يجب مراعاتها مع خطوات التحديث

و يجب العلم بأن تقديم رقم الحساب في هذه المرحلة لا يعبر عن حتمية استحقاق الإعانة.

يجب مراعاة أن يكون رقم الحساب البنكي المدخل وبياناته خاصين بصاحب الطلب وليس شخص آخر.

يجب التأكد من رقم الحساب المدخل تفادياً لتأخر صرف الإعانة في حال الاستحقاق.

يسمح بتعديل رقم الحساب في حال تم إدخاله مع مراعاة أن يكون رقم حساب خاص بصاحب الطلب.

رقم آيبان السعودي مكون من 24 خانة تبدأ ب SA وعند طباعته يوجد في البداية كلمة IBAN ولا يتم احتسابها ضمن خانات الرقم .

ويجب مراعاة اشتراطات وزارة التنمية الاجتماعية عند تقديم طلب الضمان الاجتماعي.