خطوات استخدام “خدمة فُرجت” لتقديم المساعدة عبر تطبيق أبشر

خدمة فُرجت هي احدي الخدمات التي تم إضافتها إلى تطبيق أبشر للأفراد بالمملكة العربية السعودية لتقديم المساعدة للمحكومين عليهم فى قضايا مالية، وتعجيل السداد عنهم باشتراك المجتمع، والمساعدة فى مد يد العون للموقوفين فى هذا القضايا بكل سهولة وبدرجة ثقة عالية، وهى خدمة من خدمات وزارة الداخلية بالمملكة، ضمن الخدمات الإلكترونية المتعددة عبر منصة أبشر الإلكترونية، وهى مبادرة من المبادات التي أطلقتها الوزارة، ونستعرض فى هذا التقرير مزايا خدمة فُرجت وخطوات تقديم المساعدة من خلال هذه الخدمة للمحكوم عليهم فى قضايا مالية غير جنائية، والمساعدة فى سداد ديونهم بشكل آمن وموثوق.

خطوات استخدام خدمة فُرجت فى تقديم المساعدات عبر منصة أبشر

أتاحت منصبة أبشر الإلكترونية للمتبرعين وفاعلي الخير من المملكة العربية السعودية وغيرها من البلاد الأخري عبر منصة أبشر الإلكترونية تقديم المساعدة للمحكوم عليهم فى قضايا مالية وذلك باتباع الخطوات التالية:-

الدخول على حسابك من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على خدمات من قائمة “خدماتي- المديرية العامة للسجون”.

اختر المنطقة والفئة.

حفظ رقم فاتورة سداد الخاصة بمن ترغب فى مساعدتهم.

القيام بسداد المبلغ المطلوب أو جزء منه وذلك عبر خدمة سداد البنكية.

بعد اكتمال وصول المبلغ إلى الجهة المعنية سوف يتم الإفراج عن المسجون الغير قادر على سداد ديونه والمحكوم عليه فى قضايا مالية.

مميزات خدمة فُرجت عبر تطبيق أبشر

تعد خدمة فرجت من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بالمملكة العربة السعودية ضمن تطبيق أبشر للأفراد وسيلة من وسائل مساعدة المحكوم عليهم فى قضايا مالية من قبل فاعلي الخير المتبرعين وتقدم هذه الخدمة عدد من المميزات منها:-