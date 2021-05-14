نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح الطيران السعودي // وشروط السفر إلي الخارج// قائمة الدول والمدن المسموح بالسفر إليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر المواطنون السعوديون والمقيمين داخل المملكة موعد فتح الطيران السعودي من جديد للسفر داخلياً وخارجياً، من أهم المواضيع الداخلية التي يبحث عنها المواطنين، بعد أن حددت الحكومة السعودية موعد السفر الخارجي، خاصاً بين مصر والمملكة، لقضاء إجازات عيد الفطر المبارك من المصريين العاملين داخل المملكة، والذي كان توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ووضعت المملكة ضوابط صارمة للسفر والعودة لجميع المدن والدول التي قررت السفر إليها واستقبال رحلات منها، سوف نقوم بتوضيحها داخل المقال خدماً لقراءنا الأعزاء داخل وخارج المملكة.

موعد فتح الطيران السعودي دولياً 2021

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر عن موعد عودة الرحلات وعن أستعداداتها لرفع تعليق السفر الذي تقرر أن يكون خامس يوم العيد وتحديداً يوم الإثنين القادم 2021/05/17 الموافق 5 من شوال 1442 هجري، إلي المدن والدول الذي شملها قرار أستئناف الرحلات إليها وهي كما يلي.

المدن العربية ألمسموح الطيران إيها

أعلنت الحكومة السعودية عن أسماء الدول والمدن التي سيتم أستئناف حركة الطيران معها في الموعد السابق ذكره وتشمل المدن العربية التالية” القاهرة، الإسكندرية، دبي، أبوظبي، بيروت، البحرين، الخرطوم، الدار البيضاء، الدوخة، شرم الشيخ، الكويت”.

موعد فتح الصيران السعودي وشروط السفر إلي الخارج

شرط أساسي أن يكون المسافر قد حصل على تطعيم فيروس كورونا وقد مر على حصوله على الجرعة الثانية 14 يوم. المصابين بفيروس كورونا وتم شفائهم يجب أن يمر وقت لا يقل عن 6 أشهر على الشفاء. كل من يقل عمره عن 18 عام عليه أحضار بوليصة تأمين من البنك المركزي السعودي. في حالة العودية من الخارج يخضع الشخص للعزل الصحي لمدة 7 أيام ويتم تحليل له pcr بعد المدة. يجب أن يرتدي أي شخص الكمامة الطبية قبل الصعود إلي الطائرة.

تعرف على قائمة المدن والدول الأجنبية المسموح بالسفر إليها

أعلن السيد / عبد الله الشهراني، مدير شئون التواصل المؤسسي بالشركة السعودية للطيران، أن الحكومة حددت مجموعة من الدول يشملهم رفع الحظر وهم ” مصر، تونس، أثينا، إسلام أباد، أمستردام ، باريس، لندن، مدريد، فرانكفورت، ميونخ، نيويورك واشنطن، ميلانو، نيروبي، كراتشي، دلهي، جوانزو، مانيلا، بيشاور، جاكرتا، جنيف، كولالمبور، حيدر أباد، لاهور”.