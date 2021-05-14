أمانة الرياض تزين شوارع العاصمة بعبارات التهنئة بعيد الفطر

بلادي – الرياض : تزينت طرق العاصمة الرياض، بعبارات التهنئة لسكان المدينة وزوارها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. ونشرت أمانة منطقة الرياض، صوراً للافتات بعدد من طرق العاصمة، والتي حملت عبارات للتهنئة بالعيد. وكانت أمانة المنطقة، قد نفذت 22 ألف جولة رقابية خلال الأيام الخمسة الماضية أسفرت عن رصد 1.741 مُخالفة.

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