طبيب يترك صلاة العيد ويُسارع لإنقاذ مريض بحالة طارئة.. ويتحدث عن الأمر

بلادي – الرياض :

ترك استشاري قلب وقسطرة في مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب، صلاة العيد بصحبة عائلته لإنقاذ حالة مريض خمسيني في وقتٍ قياسي.

وتلقى استشاري القلب والقسطرة الدكتور فواز المطيري، اتصالاً من المركز خلال توقفه أمام مصلى العيد بحي الحمراء في الرياض مع عائلته، يبلغه فيه بوصول حالة إسعافية.

وسارع الطبيب المطيري إلى إعادة عائلته إلى المنزل، والتوجه إلى المركز لإجراء العملية للمريض لإنقاذه.

وقال المطيري وفقاً لـ”الوطن”، إن المريض راجع المركز لمعاناته من ألم حاد في الصدر واشتباه بجلطة قلبية، مبيناً أنه تم إجراء عملية له في وقت قياسي استغرق 15 دقيقة.

ولفت إلى أنه اتضح بعد ذلك معاناته من انسداد كامل في الشريان التاجي الأيسر، قبل أن يتم إجراء اللازم له ويتعافى ويعود إلى أسرته.